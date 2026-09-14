Il Manchester United cade nel derby e lo fa nel modo più doloroso possibile. A Old Trafford passa il Manchester City per 1-0, nonostante la squadra di Enzo Maresca abbia giocato per oltre un’ora in dieci uomini dopo l’espulsione di Phil Foden al 23’.

Il Manchester United perde il derby, la squadra di Maresca in dieci espugna Old Trafford

I Red Devils di Carrick restano a quota 4 in classifica

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 MARZO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, osserva durante la partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa a Old Trafford il 15 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Per lo United diè una sconfitta che lascia parecchi rimpianti. I Red Devils hanno avuto l’occasione di sfruttare la superiorità numerica, colpendo anche due legni con, ma senza riuscire a trovare il gol. Il City, invece, ha saputo soffrire, compattarsi e aspettare il momento giusto. Il derby viene deciso al 60’ da. Il norvegese trova la rete su assist di Gvardiol: inizialmente il gol viene annullato per fuorigioco, poi il VAR ribalta la decisione. Haaland viene considerato in posizione regolare, mentre la posizione di, apparentemente in fuorigioco e vicino all’azione, scatena le proteste dello United. Carrick a fine gara non nasconde la propria rabbia per l’interpretazione arbitrale.

Al di là delle polemiche, però, resta un dato pesante: lo United non è riuscito a battere un City in dieci uomini per più di un’ora. Una grande occasione sprecata e un altro passo falso in un avvio di Premier complicato: dopo quattro giornate i Red Devils restano fermi a quattro punti. Il City porta via il derby. Al Manchester United restano rabbia, rimpianti e soprattutto tante domande. Alla sbarra finisce il manager inglese, per lui questo sarà l'anno della svolta in Premier League, in tutti i sensi.