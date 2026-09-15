Il Tottenham di Roberto De Zerbi è già al centro delle critiche dopo aver raccolto appena 2 punti nelle prime quattro giornate di Premier League e, soprattutto, per non aver ancora trovato un gol in campionato. A rendere ancora più pesante il momento è stato il mercato estivo, con gli Spurs che hanno investito oltre 400 milioni di euro per rinforzare la rosa. Dopo lo 0-0 contro l’Everton, secondo pareggio consecutivo senza reti, sono così aumentate le critiche nei confronti dell’allenatore italiano.

Avvio disastroso del Tottenham: le parole di Dugarry su De Zerbi

Tra le voci più dure c’è quella di, ex attaccante francese, che ha criticato apertamente De Zerbi, prendendo di mira alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore nelle ultime conferenze stampa. Secondo il(con la), il tecnico dovrebbe prestare maggioreutilizzate per spiegare le difficoltà del suo Tottenham. Una presa di posizione particolarmente dura, arrivata in un momento in cui la pressione sul tecnico italiano è in aumento.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il riferimento è anche alle parole pronunciate da De Zerbi dopo il pareggio contro l’Everton, quando il tecnico ha sottolineato i due clean sheet consecutivi ottenuti dalla squadra, arrivando a scherzare (forse) sul fatto che in Italia sarebbe considerato "il migliore allenatore del campionato". Al programma Rothen s'enflamme, Dugarry ha iniziato parlando del contratto di De Zerbi, terzo allenatore più pagato in Premier League: "Ha firmato un contratto di cinque anni, è una vera e propria rapina senza nemmeno il passamontagna. È una cosa pazzesca".

Ha poi continuato parlando livello, secondo lui, dell'italiano: "Non ho mai capito quale fosse il vero livello di quest'uomo. Mi hanno detto che ha fatto bene al Brighton, al Sassuolo e non ricordo dove altro. Per me non è un punto di riferimento per allenare grandi club".

Infine ha parlato dello scontro con Tel e delle recenti parole: "Le dichiarazioni che ha fatto su questo e quello, è completamente fuori di testa. È sconcertante che abbia così poca lucidità in quello che dice. Non c'è nessuno intorno a lui che gli dica: ‘Stai zitto!'? È completamente delirante".