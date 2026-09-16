Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Nonostante l'eliminazione nella drammatica notte di Atlanta contro gli storici rivali dell'Argentina, l'Inghilterra ha comunque chiuso il suo Mondiale con la grande impresa all'Azteca contro il Messico. Una notte storica per i Three Lions i quali, grazie ai gol di Bellingham (doppietta) e Kane sono riusciti in inferiorità numerica a vendicare, 40 anni dopo, la famigerata notte del 22 giugno 1986, partita in cui l'Argentina di Maradona eliminò proprio gli inglesi all'Azteca con l'ormai celebre Mano de Dios, provocando l'apertura di una delle più grandi ferite nella storia del calcio inglese. Vincere in quello stadio per l'Inghilterra è significato, dunque, scacciare i fantasmi del passato riscrivendo la propria storia nella cornice del dramma sportivo inglese per eccellenza.

A tal proposito, il ct Thomas Tuchel ha recentemente ricordato quella grande notte a Città del Messico rivelando di aver voluto mangiare un po' dell'erba dell'Azteca per portare per sempre dentro di sé un pezzo di quella storica notte.

Le dichiarazioni di Thomas Tuchel

Intervistato ai microfoni di Reflections: England's World Cup Journey,ha ricordato la vittoria della sua Inghilterra contro ilall'Azteca rivelando uno strano aneddoto: "Ho mandato un messaggio a un amico dopo la partita. E ho scritto semplicemente: 'Mi dispiace di non aver mangiato un po' d'erba dopo la partita, per conservare qualcosa di questa esperienza nel mio corpo per sempre'. Era questa la sensazione e il momento vissuto".

Proseguendo, il commissario tecnico dei Three Lions ha dichiarato: "Lo spirito della squadra dopo la vittoria? C'era tutto quello che si poteva desiderare. Se serviva una prova di cosa significasse per questi giocatori e di come si relazionassero tra loro, bastava il momento in cui Jordan Henderson è caduto e si è rotto un braccio per capire".

Thomas Tuchel has revealed that he regretted not eating any of the grass from the Azteca Stadium pitch after England’s World Cup win there.



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Il ct dell'Inghilterra al prossimo Europeo

Penso che abbiamo fatto un altro passo avanti. Penso che ci siamo quasi. È molto difficile preparare un Mondiale negli Stati Uniti, ma penso che sia possibile prepararsi per un Europeo. E ci stiamo preparando per la

Nations League,

la prima fase del torneo".

Nel corso dell'intervista,ha poi affermato di avere gli occhi puntati già puntati sul prossimo Europeo, il quale si terrà proprio in Regno Unito e in Irlanda: "Sono molto entusiasta di lavorare con questi giocatori, sono entusiasta di poter inserire nuovi giovani nel ritiro e di dare loro l'opportunità di imparare.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 MARZO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, impartisce istruzioni alla squadra durante la partita di qualificazione europea ai Mondiali FIFA 2026 tra Inghilterra e Albania allo stadio di Wembley il 21 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Infine, l'ex allenatore di Chelsea e Paris Saint-Germain ha chiuso il suo intervento dichiarando: "Abbiamo tutti il ​​diritto di tenere la testa alta e di affrontare le prossime sfide con coraggio e positività. Abbiamo quattro partite in Nations League. È lì che dobbiamo concentrarci".