Cinque trofei, la Champions League con il PSG e il Mondiale conquistato con la Spagna. Fabian Ruiz ha messo insieme una stagione che, almeno sul piano dei titoli, difficilmente poteva andare meglio. Eppure il centrocampista spagnolo non si sente in diritto di chiedere il Pallone d’Oro. Nessuna candidatura da sponsorizzare, nessuna campagna personale. A decidere, dice lui, saranno i votanti. Il classe 1996 è l’unico dei trenta nominati ad aver centrato il doppio trionfo più prestigioso del 2025/26, ma preferisce mantenere i piedi per terra. Essere entrato nella lista dei finalisti è già motivo d’orgoglio. Il resto, invece, non dipende da lui. E Fabian lo sa bene.

Fabian Ruiz non si sbilancia: "Non spetta a me decidere"

Intervistato da L’Équipe, l’ex Napoli ha ribadito di voler lasciare agli altri ogni giudizio: “Spetta ai votanti decidere”. Ruiz, già 24° nella classifica del Pallone d’Oro 2025, si considera comunque soddisfatto per la nomination e invita a premiare chi, secondo i votanti, avrà fatto meglio. Anche perché la concorrenza non manca. “In termini di titoli, forse nessuno ha fatto meglio”, ha ammesso lo spagnolo, consapevole però che il rendimento individuale può spostare gli equilibri. A complicare la sua corsa ci sono anche i tre mesi trascorsi ai box per un problema al ginocchio e un ruolo che, storicamente, offre meno visibilità rispetto agli attaccanti.

PARIGI, FRANCIA – 4 NOVEMBRE: Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain in azione durante la partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, al Parc des Princes, il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Ma proprio su questo Ruiz prova a cambiare prospettiva: i gol pesano, certo, ma il Pallone d’Oro vinto da Rodri dimostra che anche un centrocampista può arrivare in cima. E il messaggio vale soprattutto per i più giovani: guardare anche a chi costruisce il gioco, difende e para. Lo spagnolo ha cominciato al meglio questa stagione: sempre in campo, per Luis Enrique è un titolare inamovibile. E' stato anche decisivo nella vittoria di domenica sera contro il Brest. Ora l'obiettivo è quello di dare continuità. Un primo passo è stato fatto.