La sconfitta casalinga ha lasciato l'amaro in bocca ma non ha intaccato la fiducia della proprietà nel nuovo corso tecnico. Gerry Cardinale non ha nascosto la propria delusione per il passaggio a vuoto della squadra, ma ha voluto subito far sentire la propria vicinanza al gruppo attraverso un contatto diretto con Rúben Amorim subito dopo il fischio finale di Milan-Benfica. Un confronto schietto ma disteso, utile per analizzare quanto accaduto a San Siro e ribadire la massima sintonia sulla strada da percorrere.

L'azionista di maggioranza rossonero ha confermato il pieno sostegno al lavoro del tecnico portoghese, rinnovando la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta per la crescita del progetto. Nessun dramma o processo sommario, dunque: la società preferisce compattare l'ambiente e proseguire unita, consapevole che i passi falsi fanno parte di un percorso di trasformazione e che la svolta debba passare proprio dalla coesione tra dirigenza, allenatore e spogliatoio. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>