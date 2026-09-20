Frosinone-Como mette di fronte due delle squadre che hanno iniziato il campionato oltre le aspettative, ma con percorsi differenti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I ciociari hanno raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate, perdendo soltanto contro la Juventus, mentre il Como è salito a quota 10 dopo aver infilato tre vittorie consecutive. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Frosinone-Como in TV e streaming

Frosinone-Como si gioca domenica 20 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Frosinone

Ilarriva all'appuntamento con 7 punti e una sola sconfitta, maturata contro la Juventus, dopo aver conquistato una vittoria e un pareggio nelle due gare interne. Il 3-0 rifilato alla Fiorentina al Franchi ha rappresentato il primo segnale, seguito dale dal pareggio per

La squadra di Massimiliano Alvini ha già segnato sette gol, quattro dei quali portano la firma di Raimondo, elemento centrale del tridente insieme a Ghedjemis e Kvernadze. Contro il Como mancherà Grillitsch, alle prese con la pubalgia, mentre Cittadini è leggermente favorito su Monterisi in difesa. I ciociari cercheranno di mantenere l'imbattibilità interna contro i lariani per continuare a sognare.

Qui Como

Ilsi presenta allo Stirpe con 10 punti, a due lunghezze dalla vetta. Dopo il pari all'esordio con l', i lariani hanno inanellato tre successi consecutivi contro, quattro se consideriamo anche quello rotondo incol

Nell'ultimo turno contro il Parma, tuttavia, pur riuscendo a portare a casa l'intera posta in palio, la squadra di Fabregas non ha brillato al 100%. In vista della trasferta dello Stirpe il tecnico spagnolo dovrebbe tornare alla formazione tipo dopo il turnover utilizzato contro la compagine crociata: Douvikas favorito per il ruolo di prima punta con Diao, Nico Paz e Baturina alle sue spalle.

Frosinone-Como, probabili formazioni

: Palmisani; Oyono A., Calvani, Cittadini, Bracaglia; Cichella, Calò, Schmid; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.: Massimiliano Alvini

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah T., Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Frosinone-Como: data, orario e canali