Quando un giocatore del calibro di Mohamed Salah decide di voltare pagina e sbarcare in un campionato meno patinato rispetto alla Premier League, il mondo del pallone si ferma a guardare con un misto di stupore e curiosità. Ma in Turchia non si sono limitati a osservare da lontano: lo hanno accolto con un entusiasmo che ha dell'incredibile, trasformando il suo arrivo in un vero e proprio evento nazionale capace di oscurare qualsiasi altra notizia di sport. Il Trabzonspor ha messo a segno uno dei colpi più clamorosi della sua storia recente, portando in Süper Lig una stella di prima grandezza in grado di spostare gli equilibri non solo sul rettangolo verde, ma nell'intero panorama mediatico del Paese della Mezzaluna.

Le cose, da queste parti, si fanno sempre con il cuore in mano e senza mezze misure. Nemmeno il tempo di sistemare le valigie che per Salah è già arrivato un riconoscimento che raramente si concede a un calciatore in attività, e soprattutto a uno che deve ancora lasciare il segno sul campo con la nuova maglia. Nel distretto di Yomra, precisamente nel vivace quartiere di Kaşüstü, l'attaccante egiziano ha scelto la sua nuova e blindatissima residenza in via Selvi. E qui la burocrazia ha ceduto immediatamente il passo alla passione popolare più sfrenata. Il sindaco Mustafa Bıyık non ci ha pensato due volte, avanzando una proposta istituzionale destinata a fare scuola e a entrare di diritto negli annali del costume calcistico: rinominare quella stessa strada con il nome ufficiale di via Mohamed Salah.

ISTANBUL, TURCHIA - 15 AGOSTO: Mohamed Salah del Trabzonspor durante la partita di Super League turca 2026/27 tra Kasimpasa SK e Trabzonspor allo stadio Recep Tayyip Erdogan il 15 agosto 2026 a Istanbul, Turchia.(Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Salah al Trabzonspor: quando la passione popolare incontra le istituzioni

Türk futbol tarihinin en büyük transferi olan Mohamed Salah’ın ilçemizde yaşayacak olmasından büyük bir gurur duyduk.



Bu hafta alacağımız meclis kararıyla, Salah’ın oturacağı evin sokağına “Mohamed Salah Caddesi” ismini vereceğiz.



Biz elimizden geleni yaptık, sıra Salah’ta. 😊 pic.twitter.com/AHqX6SCmSg — Mustafa Bıyık (@mustafabiyik61) August 30, 2026

Perché quando un campione di questa portata sceglie di vivere tra la gente comune di un distretto affacciato sul, l'impatto economico e di immagine va ben oltre il semplice tifo domenicale. Il primo cittadino lo ha raccontato senza troppi filtri,il suo orgoglio smisurato per un evento che definisce storico. Ha spiegato apertamente che questo trasferimento rappresenta uno degli acquisti più importanti, non solo nella gloriosa storia del Trabzonspor, ma nell'intera evoluzione del calcio turco moderno.

Gli effetti di un colpo di mercato del genere si misurano immediatamente anche fuori dallo stadio, tra i negozi e le strade della cittadina. Il valore commerciale e il prestigio del quartiere di Kaşüstü stanno già conoscendo un'impennata verticale che sorprende gli stessi residenti. Avere un'icona mondiale che passeggia per le vie della zona cambia radicalmente la percezione del territorio, trasforma una normale area residenziale in una meta di pellegrinaggio per migliaia di tifosi e appassionati di calcio. Il consiglio comunale si appresta a ratificare il cambio di denominazione della strada con una votazione che appare ormai pura formalità burocratica, suggellando un legame viscerale che promette di far parlare di sé per anni e anni.