Ancelotti lo aveva convocato per tre partite amichevoli da disputare nei prossimi giorni.
La Roma si diverte con lo shooting della nuova maglia
Brutta tegola per la Roma di Gasperini e anche per il Brasile di Ancelotti: si ferma Wesley. Il terzino brasiliano, infatti, ha giocato la partita contro l'Inter ma ha lamentato un problema muscolare proprio alla fine del big match.
Tegola per il Brasile: si ferma WesleyNon è un buon momento per la Roma di Gasperini. Ieri, dopo il vantaggio conquistato nel primo tempo grazie alle reti di Konè, i giallorossi hanno subito la riscossa e la rimonta dell'Inter di Chivu grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. Dopo la fine del match, però, è arrivata anche una notizia non proprio positiva: si è infortunato Wesley. Il terzino brasiliano, infatti, ha avuto un fastidio proprio nel finale della partita contro i nerazzurri. Il brasiliano ha avuto un risentimento muscolare alla coscia destra e dovrà sottoporsi ad ulteriori esami.
Quando tornerà a disposizione del club capitolino? Come detto in precedenza, serviranno degli specifici esami strumentali per stabilire con esattezza il problema e i relativi tempi di recupero. Ma, considerando che la pausa delle nazionali dura per ben tre settimane e che c'è quindi tutto il tempo necessario per riprendersi, sembra possibile poter indicare come data per il rientro quella del primo ottobre, quando la Roma giocherà l'importante gara di Serie A contro il Como di Fabregas.
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