Ancelotti lo aveva convocato per tre partite amichevoli da disputare nei prossimi giorni.

Federico Iezzi
Malen Roma

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Brutta tegola per la Roma di Gasperini e anche per il Brasile di Ancelotti: si ferma Wesley. Il terzino brasiliano, infatti, ha giocato la partita contro l'Inter ma ha lamentato un problema muscolare proprio alla fine del big match.

Tegola per il Brasile: si ferma Wesley

Non è un buon momento per la Roma di Gasperini. Ieri, dopo il vantaggio conquistato nel primo tempo grazie alle reti di Konè, i giallorossi hanno subito la riscossa e la rimonta dell'Inter di Chivu grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. Dopo la fine del match, però, è arrivata anche una notizia non proprio positiva: si è infortunato Wesley. Il terzino brasiliano, infatti, ha avuto un fastidio proprio nel finale della partita contro i nerazzurri. Il brasiliano ha avuto un risentimento muscolare alla coscia destra e dovrà sottoporsi ad ulteriori esami.
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Lo stop del terzino, che finora ha collezionato cinque presenze in campionato e anche un assist nel match con il Lecce, è un problema per la nazionale verdeoro. Ancelotti, infatti, lo aveva incluso nella lista dei convocati per tre partite amichevoli da disputare nel corso della pausa delle nazionali. Il Brasile affronterà due volte l'Australia e poi, per la prima volta nella sua storia, l'India. Lo staff medico brasiliano ha deciso di escludere Wesley dalla squadra per favorire il suo recupero. I lunghi voli intercontinentali, infatti, non avrebbero aiutato: il calciatore rimarrà in Italia.

Quando tornerà a disposizione del club capitolino? Come detto in precedenza, serviranno degli specifici esami strumentali per stabilire con esattezza il problema e i relativi tempi di recupero. Ma, considerando che la pausa delle nazionali dura per ben tre settimane e che c'è quindi tutto il tempo necessario per riprendersi, sembra possibile poter indicare come data per il rientro quella del primo ottobre, quando la Roma giocherà l'importante gara di Serie A contro il Como di Fabregas.

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