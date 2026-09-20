Negli ultimi giorni ha avuto luogo una sfida importante, che ha messo di fronte il Corinthians in cui gioca Memphis Depay e l'Estudiantes de La Plata. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores. Dopo l'1-1 della scorsa settimana, alla squadra argentina è bastato un gol per raggiungere la semifinale della competizione continentale. In questo modo, i biancorossi hanno eliminato i brasiliani. Il sorpacitato calciatore olandese, purtroppo, nel match di ritorno ha avuto un ruolo decisivo nonché negativo per la sua stessa squadra. A causa di quest'episodio, l'ex giocatore del Manchester United ha voluto scrivere un messaggio sul proprio profilo Instagram.

Corinthians, Depay ed il messaggio di scuse sui social

All'andata dei quarti di finale della Copa Libertadores, Estudiantes e Corinthians hanno pareggiato 1-1. Alla rete didella squadra argentina, i brasiliani hanno risposto con. Negli ultimi giorni, invece, ha avuto luogo il match di ritorno tra i due club ed il già menzionato centrocampista dei biancorossi ha deciso la gara. In questa sfida anche un altro giocatore è stato protagonista ma, nel suo caso, in negativo. Stiamo parlando di Depay che, all'undicesimo minuto di recupero della seconda frazione di gara, ha avuto la possibilità di mandare il suo club ai tempi supplementari. Tuttavia, l'olandese haile, di conseguenza, il Corinthians ha dovuto salutare la possibilità di finire sul tetto dell'America Meridionale.

Sao Paulo, Brasile - 16 settembre 2026: Memphis Depay del Corinthians si prepara a battere un calcio di punizione durante il ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores tra Corinthians ed Estudiantes. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Sul proprio profilo Instagram, l'ex calciatore dell'Olympique Lione ha scritto un messaggio con il quale ha voluto chiedere scusa ai tutti i tifosi del Corinthians. Le sue parole: "Ho il cuore a pezzi. Capisco ed accetto tutte le critiche, ma non smetterò mai di scrivere una storia ancor più grande in questo club con l'obiettivo di riportarlo, insieme ai miei compagni di squadra ed ai tifosi, dove merita di stare. Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi ed alle tante persone che hanno creduto nel nostro sogno di vincere la Copa Libertadores. Il rigore che avrebbe potuto tenerci in gara è diventato la più grande delusione della mia carriera. Avevo fiducia nel modo in cui avrei calciato, ma il risultato è stato doloroso".

Caricamento post Instagram...

In seguito, ha continuato scrivendo: "Ho firmato per questo club perché ho sempre voluto mostrare talento, disciplina ed etica del lavoro. In due anni abbiamo creato ricordi meravigliosi. Poi ho rinnovato il contratto nonostante la situazione attuale. Sapevo che non sarebbe stato facile. Il mio cuore è pieno di gioia grazie al sostegno che ho ricevuto".