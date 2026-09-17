A volte si dice che il 17 sia il numero sfortunato. Ebbene, sicuramente l'Estudiantes dirà il contrario. Soprattutto per come si è messa la partita. Il club di La Plata ha vissuto ieri sera a San Paolo un finale davvero al cardiopalma contro il Corinthians. Si giocava la sfida di ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores. Dopo l'1-1 dell'andata, le due squadre hanno regalato una partita emozionante ma quello che è successo nel finale è destinato a rimanere nella storia della competizione.

La definizione di follia per l'Estudiantes: Depay sbaglia, Pincharratas in semifinale

Copa Libertadores. La squadra di Alexander Medina ha compiuto un ulteriore passo avanti raggiungendo le semifinali dopo 17 anni grazie al successo per 1-0 sul Corinthians. L' Estudiantes de La Plata continua a inseguire il sogno di vincere la. La squadra di Alexander Medina ha compiuto un ulteriore passo avanti raggiungendo le semifinali dopo 17 anni grazie al successo per 1-0 sul Corinthians.

L'ultima apparizione a questo livello risale al 2009, torneo che vinsero con Juan Sebastián Verón come capitano (ora presidente del club) e Alejandro Sabella come allenatore. Ma a fare parlare di se è stato il grande finale che la partita ha regalato.

Caricamento post Instagram...

Il primo segnale di pericolo è arrivato da un

calcio di punizione di Memphis

Depay

, ma il pallone ha colpito l'esterno della rete della porta difesa da

Fernando

Muslera,

ex portiere della

Lazio.

Entrambe le squadre si sono studiate a vicenda e nelle fasi iniziali della partita non ci sono stati grandi colpi di scena. L'intensità dei duelli individuali e il gioco fisico hanno caratterizzato i primi minuti dell'incontro a San Paolo.

Prima dell'intervallo, il Pincha ha avuto la sua migliore occasione con un tiro di Tobio Burgos che si è andato vicino alla porta difesa da Hugo Souza. Nella ripresa, l'intensità è aumentata ed entrambe le squadre hanno spinto in avanti nelle aree di rigore avversarie. La svolta è arrivata al 51': Tomás Palacios è arrivato sulla linea di fondo e ha crossato in area con un tiro difficile che Alexis Castro ha trasformato in rovesciata, sbloccando il risultato a favore dell'Estudiantes.

SAO PAULO, BRASILE - 16 SETTEMBRE: Memphis Depay del Corinthians reagisce dopo aver mancato un rigore durante la partita di ritorno dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Libertadores tra Corinthians e Estudiantes alla Neo Quimica Arena il 16 settembre 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Nei minuti di recupero, la squadra di casa ha cercato con insistenza il pareggio, spronata dai propri tifosi. Al sesto dei sette minuti di recupero è il momento che ha lasciato l'intero stadio con il fiato sul collo: Pírez tocca il pallone con la mano nell'area di rigore e, dopo una revisione del VAR, l'arbitro assegna il calcio di rigore. Depay va dal dischetto ma il suo tiro finisce sopra la traversa. Subito dopo è arrivato il fischio finale. I biancorossi ora se la vedranno con la vincitrice tra Flamengo e Independiente.