Mentre in Europa è appena iniziato il torneo continentale più importante per club, nel lontano Sudamerica si stanno giocando le fasi finali della celebre Copa Libertadores. La competizione infatti è arrivata ai quarti di finale, di cui sono appena state giocate le rispettive andate. In ballo per la vittoria del trofeo ci sono ancora 4 brasiliane (Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras), 2 argentine (Platense ed Estudiantes) e 2 provenienti dall'Ecuador (Independiente del Valle e LDU). Questo primo assaggio ha visto la netta supremazia delle squadre verdeoro sulle restanti: hanno trionfato tutte tranne il Corinthians che ha pareggiato con l'Estudiantes. Questa sfida è stata parecchio chiacchierata sui social sia per il risultato finale sia per un episodio avvenuto in campo, che ha coinvolto il centravanti olandese Memphis Depay.

Depay rischia una giornata di squalifica

LA PLATA, ARGENTINA - 9 SETTEMBRE: Memphis Depay del Corinthians reagisce durante la partita di andata dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Libertadores tra Estudiantes e Corinthians allo stadio Jorge Luis Hirschi, il 9 settembre 2026 a La Plata, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Memphis Depay ha trovato la sua nuova casa quando nel 2024 ha deciso di firmare per la squadra brasiliana. Il calciatore infatti aveva deciso di concludere la sua avventura in Europa, passata ad alti livelli fra PSV, Manchester United, Olympique Lione, Barcellona e infine Atletico Madrid. In mezzo, Depay è diventato il marcatore più prolifico della storia della nazionale olandese, con cui ha strappato un pass Mondiale nell'estate passata. Con il Corinthians è stato amore a prima vista e i suoi gol e assist hanno condotto la squadra di San Paolo a vincere una Supercoppa, una Coppa nazionale e un campionato Paulista.

🚨 LE CLUB D’ESTUDIANTES DE LA PLATA RÉCLAME DES SANCTIONS CONTRE MEMPHIS DEPAY 🇳🇱 APRÈS AVOIR ADRESSÉ UN DOIGT D’HONNEUR AUX SUPPORTERS ARGENTINS 🇦🇷 ! ⚖️



La CONMEBOL a ouvert une procédure disciplinaire contre l’ancien lyonnais qui pourrait écoper d’au moins un match de… pic.twitter.com/O35yWsel3x — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2026

Tuttavia, dal suo rientro post vacanze mondiali, Depay non sembra ancora essere tornato al suo massimo. Nessuna rete e un solo assist contro il Rosario Central in Libertadores. Proprio in questa competizione, nel match contro l'Estudiantes, l'olandese si è reso protagonista di un siparietto problematico con i tifosi avversari: col pareggio siglato da, Depay ha provocato gli argentini mostrando il dito medio. Dopo l'accaduto, l'Estudiantes ha presentato un reclamo alla CONMEBOL per i gesti offensivi del giocatore. Depay rischia così di saltare un match di Coppa, ma solo per una eventuale semifinale, dato che la decisione sarà presa solo dopo la gara di ritorno dei quarti di finale, in programma per la prossima settimana.