Il centravanti del Corinthians si è preso protagonista di un gesto volgare ai danni dei tifosi avversari: su di lui pende la decisione che potrebbe negargli l'eventuale semifinale di Libertadores
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Mentre in Europa è appena iniziato il torneo continentale più importante per club, nel lontano Sudamerica si stanno giocando le fasi finali della celebre Copa Libertadores. La competizione infatti è arrivata ai quarti di finale, di cui sono appena state giocate le rispettive andate. In ballo per la vittoria del trofeo ci sono ancora 4 brasiliane (Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras), 2 argentine (Platense ed Estudiantes) e 2 provenienti dall'Ecuador (Independiente del Valle e LDU). Questo primo assaggio ha visto la netta supremazia delle squadre verdeoro sulle restanti: hanno trionfato tutte tranne il Corinthians che ha pareggiato con l'Estudiantes. Questa sfida è stata parecchio chiacchierata sui social sia per il risultato finale sia per un episodio avvenuto in campo, che ha coinvolto il centravanti olandese Memphis Depay.
Depay rischia una giornata di squalifica
Memphis Depay ha trovato la sua nuova casa quando nel 2024 ha deciso di firmare per la squadra brasiliana. Il calciatore infatti aveva deciso di concludere la sua avventura in Europa, passata ad alti livelli fra PSV, Manchester United, Olympique Lione, Barcellona e infine Atletico Madrid. In mezzo, Depay è diventato il marcatore più prolifico della storia della nazionale olandese, con cui ha strappato un pass Mondiale nell'estate passata. Con il Corinthians è stato amore a prima vista e i suoi gol e assist hanno condotto la squadra di San Paolo a vincere una Supercoppa, una Coppa nazionale e un campionato Paulista.
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