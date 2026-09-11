Hulk è stato uno dei giocatori più particolari della storia recente del calcio mondiale. Un calciatore che potremmo definire "di culto". Insomma, uno di quegli attaccanti che avrebbe avuto tutto per sfondare ad alti livelli ma che ha preferito costruirsi una carriera parallela al calcio mainstream. Qualche volta si poteva intravedere in qualche apparizione con la maglia della nazionale brasiliana, ma era quasi un'allucinazione. Hulk, per il nome e le sue caratteristiche tecnico-fisiche, è sempre sembrato un giocatore al di sopra dei meri risultati calcistici: un gioco per appagarci esteticamente. I suoi bolidi da fuori area apparivano sempre come falsi, frutto di un videogioco o di un sapiente lavoro di manipolazione visiva. Eppure, Hulk esiste ancora nella nostra realtà, nonostante nessuno si ricordi più di lui.

Hulk e il Manchester City sfiorato

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 08 SETTEMBRE: Hulk del Fluminense riconosce i tifosi dopo aver vinto la partita finale della prima tappa della Copa CONMEBOL Libertadores Qarter tra Fluminense e Platense allo Stadio Maracana l'8 settembre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

La carriera di Hulk lo rende inevitabilmente uno dei giocatori più interessanti degli ultimi anni. Dopo aver iniziato in Brasile, a 19 anni si trasferisce in Giappone per giocare con Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy, con cui convince il Porto a sborsare 10 milioni di euro per lui. Coi portoghesi gioca 4 anni, segnando 77 gol in 170 presenze e portando i Dragões fino alla finale di Europa League. In seguito ci sarà l'esoso trasferimento verso lo Zenit San Pietroburgo, che lo condurrà a sua volta a guadagnare cifre astronomiche in Cina, con lo Shanghai Haigang. Nel 2021 Hulk torna finalmente in Brasile, disputando ottime prestazioni con l'Atletico Mineiro (capocannoniere e campionati vinti) e trasferendosi quest'anno nel prestigioso Fluminense.

¡HULK ESTIRA LA VENTAJA!



Gran pase de Ganso para que el delantero brasileño, en dos toques, marque el 2-0 de Fluminense ante Platense.pic.twitter.com/VjJRNjjk91 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 8, 2026

Eppure, la sua storia calcistica sarebbe potuta essere molto più prestigiosa. Come raccontato da lui stesso al quotidiano portoghese A Bola, Hulk avrebbe potuto giocare in Premier League: "Ogni sessione di calciomercato al Porto venivo accostato a qualche squadra del campionato inglese. Tuttavia, il club non voleva vendermi. Dopo l'Europa League vinta nel 2011 è arrivata un'offerta monstre dal Manchester City di circadi euro, ma il Porto aveva già vendutoall'Atletico Madrid e quindi non volevano saperne di cedere anche me".