Juan Mata ha smesso di giocare ad alti livelli da ormai 4 anni. Eppure, questo lasso di tempo sembra già essere un'eternità. Sono molto lontani i tempi in cui il talentuoso spagnolo dominava la Premier League con la sua qualità, giostrandosi fra il Chelsea e il Manchester United. Nonostante l'età avanzata, 38 anni, Mata ha dominato il campionato australiano nella stagione passata. L'Australia è arrivata dopo degli annuali passaggi esotici tra Turchia, nel Galatasaray (18 presenze e 3 reti) e Giappone, nel celebre Vissel Kobe, casa degli spagnoli del 2010 (Andres Iniesta e David Villa). L'esperienza nipponica tuttavia non è andata come sperato e dopo soli 3 mesi conditi da 1 presenza, il giocatore si è trasferito nella vicina Sidney. Col Wester Sidney, Juan Mata ha attirato l'interesse del Melbourne Victory, con cui ha giocato la stagione passata.

Juan Mata investe nel Melbourne Victory

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 AGOSTO: Juan Mata consegna il premio "PFA Player of the Year" sul palco durante la cerimonia dei PFA Awards 2026 al Manchester Opera House, il 25 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Jeff Spicer/Getty Images)

Il centrocampista spagnolo ha vinto il premio di MVP della lega (la "Johnny Warren Medal") e anche "l'eToro playmaker of the year", ovvero il trofeo per il miglior assistman stagionale. 12 assist e 5 gol che hanno convinto Juan Mata a proseguire il suo impegno con il club australiano. Tuttavia, l'ex Blues non sarà in campo per il Melborune Victory, bensì svolgerà il ruolo di presidente del comitato calcistico del club, in quanto possessore di quote della squadra.

Gracias, Juan! 💙



The 38-year-old has elected to conclude his playing commitments at the Club, concentrating his expertise on his position in the Club's ownership group, while he considers the next steps in his career. https://t.co/rQxUhNWfdu — Melbourne Victory (@gomvfc) September 11, 2026

Juan Mata non ha comunque annunciato l'addio al calcio, sottintendo che la sua presenza sui campi non è ancora arrivata al termine. Nonostante il suo legame con il Melbourne Victory continuerà, il fuoriclasse spagnolo ha comunque deciso di lasciare un messaggio per i tifosi: "Hoogni istante di questa esperienza. Ho il privilegio di indicare questa città come casa, in quanto mi ha aiutato a innamorami nuovamente del calcio. Ringrazio ogni membro del club, dai compagni allo staff per avermi seguito professionalmente in questo ultimo anno. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, provando a ispirare i prossimi giocatori e tifosi del Melbourne Victory".