Il futuro in campo dell'ex vincitore del Mondiale 2010 potrebbe non essere in Australia: il giocatore attende offerte anche dall'Europa
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Juan Mata ha smesso di giocare ad alti livelli da ormai 4 anni. Eppure, questo lasso di tempo sembra già essere un'eternità. Sono molto lontani i tempi in cui il talentuoso spagnolo dominava la Premier League con la sua qualità, giostrandosi fra il Chelsea e il Manchester United. Nonostante l'età avanzata, 38 anni, Mata ha dominato il campionato australiano nella stagione passata. L'Australia è arrivata dopo degli annuali passaggi esotici tra Turchia, nel Galatasaray (18 presenze e 3 reti) e Giappone, nel celebre Vissel Kobe, casa degli spagnoli del 2010 (Andres Iniesta e David Villa). L'esperienza nipponica tuttavia non è andata come sperato e dopo soli 3 mesi conditi da 1 presenza, il giocatore si è trasferito nella vicina Sidney. Col Wester Sidney, Juan Mata ha attirato l'interesse del Melbourne Victory, con cui ha giocato la stagione passata.
Juan Mata investe nel Melbourne Victory
Il centrocampista spagnolo ha vinto il premio di MVP della lega (la "Johnny Warren Medal") e anche "l'eToro playmaker of the year", ovvero il trofeo per il miglior assistman stagionale. 12 assist e 5 gol che hanno convinto Juan Mata a proseguire il suo impegno con il club australiano. Tuttavia, l'ex Blues non sarà in campo per il Melborune Victory, bensì svolgerà il ruolo di presidente del comitato calcistico del club, in quanto possessore di quote della squadra.
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