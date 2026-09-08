Questa sera il Millwall ospita il Newcastle in Coppa di Lega, in una sfida che mette di fronte due mondi diversi del calcio inglese. Da una parte l’identità operaia dei Lions, dall’altra una squadra di Premier League con ambizioni importanti. Per novanta minuti, però, la differenza di categoria conta soltanto fino al fischio d’inizio. Il calcio d’inizio è fissato per le 20, ora Londra. La partita è valida per il terzo turno della Carabao Cup.

La Coppa di Lega regala un Millwall-Newcaste da libro cuore

Il pubblico del The Den potrebbe fare la differenza

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Vedute generali dall'esterno della tribuna principale prima della partita di Sky Bet Championship tra Millwall e Queens Park Rangers a The Den, il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Ildi Alex Neil arriva all’appuntamento dopo il convincente 4-0 rifilato al Bolton, una risposta importante alle due precedenti sconfitte in Championship. I Lions hanno superato il Cambridge United per raggiungere questo turno e cercano un’impresa che manca da tempo: andare oltre il terzo turno della competizione. Il, guidato da Matthias Jaissle, si presenta invece imbattuto nelle prime tre giornate di. I Magpies hanno già eliminato il West Bromwich Albion con un 3-2 e puntano a proseguire il cammino in una coppa che negli ultimi anni li ha visti spesso protagonisti nelle fasi decisive e che il Newcastle ha vinto nel 2025.

Sarà anche una serata particolare per la storia dei due club: non si affrontano dal 1993 e, secondo il Newcastle, questa sarà la prima visita della squadra al Den attuale. Al Millwall serviranno intensità, compattezza e la capacità di sfruttare ogni occasione. Per il Newcastle sarà un test di maturità, soprattutto nella gestione di una trasferta che promette un’atmosfera caldissima. La Coppa di Lega vive proprio di queste notti: quando il favorito deve dimostrare il proprio valore e chi parte sfavorito può trasformare una partita in una storia da ricordare.