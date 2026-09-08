La dirigenza del Lione conferma la fiducia in Paulo Fonseca, ma rinvia il confronto sul contratto in scadenza e scherza sull'ingaggio
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Il futuro di Paulo Fonseca al Lione sembra avere una direzione ben precisa, ma non ancora una scadenza. Il club francese vuole infatti continuare con il tecnico portoghese, anche se per il momento preferisce aspettare prima di affrontare concretamente il tema del rinnovo.
Louis-Jean: "Vogliamo continuare con Paulo"Paulo Fonseca è sotto contratto con il Lione fino a giugno 2027, ma le parti non hanno ancora avviato una trattativa vera propria per prolungare il rapporto lavorativo. La volontà della società, tuttavia, appare chiara. Il direttore sportivo Matthieu Louis-Jean, intervenuto all'Equipe, ha infatti ribadito: "L'obiettivo è continuare con Paulo. Cerchiamo di creare una certa continuità e stabilità nella gestione del club", ha detto il dirigente, definendo l'allenatore anche come un allenatore esperto e consapevole del proprio valore, aggiungendo: "Siamo molto soddisfatti del suo lavoro e ci sentiamo nella giusta direzione", ha concluso il direttore sportivo. La dirigenza del Lione non sembra quindi intenzionata a farsi condizionare esclusivamente dagli ultimi risultati, come per esempio l'eliminazione nei Playoff di Champions League contro il Fenerbahce, che rappresenta certamente una delusione, ma comunque rapportata con il quarto posto ottenuto nella scorsa Ligue 1, elogiata dal direttore: "È stato il miglior piazzamento del club nelle ultime sei stagioni, Paulo ha fatto un gran lavoro".
Fonseca, la battuta sullo stipendio di GerlingerA chiarire che la questione economica non è stata però ancora affrontata è stato Michael Gerlinger, direttore generale del Lione, che sempre ai microfoni dell'Equipe ha precisato: "Non siamo ancora arrivati a quel punto", ha spiegato, lasciando intendere che il momento della trattativa dipenderà anche dalla situazione sportiva del club, ma dando ugualmente un indizio su un possibile confronto: "Un incontro potrebbe avvenire prima di Natale. Ne parleremo, ma a Paulo piace molto a stare a Lione", ha assicurato il direttore francese, concludendo poi con la battuta che ha dato il titolo alla vicenda: "Forse ci chiederà solo 1000 euro al mese...", accompagnando la frase con una risata. La cifra è chiaramente ironica, ma il messaggio serio è un altro: il Lione vuole trattenere Fonseca, ma il rinnovo dovrà tenere conto degli equilibri economici e dei risultati sportivi della squadra.
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