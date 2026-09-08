Il futuro di Paulo Fonseca al Lione sembra avere una direzione ben precisa, ma non ancora una scadenza. Il club francese vuole infatti continuare con il tecnico portoghese, anche se per il momento preferisce aspettare prima di affrontare concretamente il tema del rinnovo.

Louis-Jean: "Vogliamo continuare con Paulo"

è sotto contratto con ilfino a giugno 2027, ma le parti non hanno ancora avviato una trattativa vera propria peril rapporto lavorativo. La volontà della società, tuttavia, appare chiara. Il direttore sportivo, intervenuto all'Equipe, ha infatti ribadito: "L'obiettivo è continuare con Paulo. Cerchiamo di creare una certa continuità e stabilità nella gestione del club", ha detto il dirigente, definendo l'allenatore anche come un allenatoree consapevole del proprio valore, aggiungendo: "Siamo molto soddisfatti del suo lavoro e ci sentiamo nella giusta direzione", ha concluso il direttore sportivo. La dirigenza del Lione non sembra quindi intenzionata a farsiesclusivamente dagli ultimi risultati, come per esempionei Playoff dicontro il Fenerbahce, che rappresenta certamente una, ma comunque rapportata con ilottenuto nella scorsa Ligue 1, elogiata dal direttore: "È stato il miglior piazzamento del club nelle ultime sei stagioni, Paulo ha fatto un gran lavoro".

ISTANBUL, TURCHIA - 18 AGOSTO: Paulo Fonseca dell'OL Lyonnes guarda durante la partita di ritorno dei play-off della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce e OL Lyonnes al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 18 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Fonseca, la battuta sullo stipendio di Gerlinger

A chiarire che la questionenon è stata però ancora affrontata è stato, direttore generale del, che sempre ai microfoni dell'Equipe ha precisato: "Non siamo ancora arrivati a quel punto", ha spiegato, lasciando intendere che il momento della trattativa dipenderà anche dalladel club, ma dando ugualmente unsu un possibile confronto: "Un incontro potrebbe avvenire prima di Natale. Ne parleremo, ma a Paulo piace molto a stare a Lione", ha assicurato il direttore francese, concludendo poi con lache ha dato il titolo alla vicenda: "Forse ci chiederà solo 1000 euro al mese...", accompagnando la frase con una. La cifra è chiaramente ironica, ma ilserio è un altro: il Lione vuole trattenere, ma il rinnovo dovrà tenere conto deglie dei risultati sportivi della squadra.