Il weekend appena trascorso ha regalato segnali davvero interessanti sui principali ex rossoneri ceduti all'estero. Seguire la crescita e il rendimento di questi giocatori impegnati nei vari campionati europei ci permette di capire quanto l'esperienza al Milan continui a incidere sulle loro carriere e sul loro sviluppo.

L'exploit di Athekame e la prestazione degli ex rossoneri

Tra i vari protagonisti, la scena è tutta per Zachary Athekame: l'esterno sta vivendo un momento di forma eccezionale ed è stato incoronato come vero MVP di giornata. Alla sua terza presenza consecutiva da titolare, ha trovato il suo primo gol stagionale, confermando una crescita costante già evidenziata dai recenti assist forniti in campo. Per scoprire tutti i dettagli sulle prestazioni dei calciatori rossoneri sparsi in Europa CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL