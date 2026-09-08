I gravissimi infortuni occorsi a Kenan Yildiz e Kephren Thuram, arrivati a mercato ancora aperto, hanno sicuramente creato un bel grattacapo a Spalletti, seppur siano arrivati rispettivamente Woltemade e Sarr. Ma, il problema accusato da Manuel Locatelli dopo la partita contro il Milan è più serio del previsto e, il capitano bianconero, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. La Juventus, falcidiata dagli stop in questo inizio di stagione, non potrà intervenire sul mercato, se non attingendo agli svincolati.

Vuoto pneumatico

Locatelli , infortunatosi nel big match di domenica contro il Milan, si trova attualmente a Lione, dove si è sottoposto a una visita specialistica per valutare con massima precisione e scrupolosità l'entità del problema, il percorso terapeutico indicato e i tempi di recupero. L'opzione più probabile è che il centrocampista si sottoponga a, permettendogli di tornare a giocare soltanto nel 2027.

ROME, ITALY - MAY 10: Manuel Locatelli della Juventus applaude i tifosi dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e Juventus allo Stadio Olimpico il 10 maggio 2025 a Roma, in Italia. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Con Locatelli e Thuram fuori dai giochi fino all'anno nuovo, è emergenza totale per Spalletti. Attualmente, gli unici centrocampisti in rosa sono Douglas Luiz, Koopmeiners e il nuovo arrivato Sarr, tenendo sempre conto di McKennie, autentico jolly di questa squadra. Nella mediana a 2 prediletta dal tecnico di Certaldo, ci sarà spazio per delle coppie inedite e difficili da immaginare fino a tre settimane fa.

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Attingere dagli svincolati?

L'ipotesi che La Vecchia Signora, capitanata dal duo, attinga dal mercato degli svincolati non è del tutto remota. Gennaio è lontano e la Juventus non può permettersi di tirare a lungo la corda. Così, il nome più appetibile per le caratteristiche di Spalletti è quello di Marcelo Brozovic , liberatosi dall'lo scorso 1 luglio. Il tecnico incrociò il centrocampista croato nel 2017, trasformandolo da giocatore anarchico, svogliato e fischiatissimo dai tifosi dell', in meraviglioso equilibratore e idolo della piazza.

.MILAN, ITALY - JANUARY 22: Marcelo Brozovic dell'FC Internazionale viene contrastato da Luca Fiordilino del Venezia durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 22 gennaio 2022 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La lunga lista dei free agent propone Yves Bissouma, negli ultimi quattro anni al Tottenham; Tanguy Ndombele, che Spalletti ha avuto al Napoli seppur con scarsi risultati; Renato Sanches, Adrien Tameze, Luca Mazzitelli, Dani Parejo e Matias Vecino.