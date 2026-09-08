Yildiz, Thuram e ora Locatelli: la lista dei lungodegenti della Juventus aumenta e preoccupa
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I gravissimi infortuni occorsi a Kenan Yildiz e Kephren Thuram, arrivati a mercato ancora aperto, hanno sicuramente creato un bel grattacapo a Spalletti, seppur siano arrivati rispettivamente Woltemade e Sarr. Ma, il problema accusato da Manuel Locatelli dopo la partita contro il Milan è più serio del previsto e, il capitano bianconero, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. La Juventus, falcidiata dagli stop in questo inizio di stagione, non potrà intervenire sul mercato, se non attingendo agli svincolati.
Vuoto pneumaticoLocatelli, infortunatosi nel big match di domenica contro il Milan, si trova attualmente a Lione, dove si è sottoposto a una visita specialistica per valutare con massima precisione e scrupolosità l'entità del problema, il percorso terapeutico indicato e i tempi di recupero. L'opzione più probabile è che il centrocampista si sottoponga a intervento chirurgico al menisco esterno, permettendogli di tornare a giocare soltanto nel 2027.
Con Locatelli e Thuram fuori dai giochi fino all'anno nuovo, è emergenza totale per Spalletti. Attualmente, gli unici centrocampisti in rosa sono Douglas Luiz, Koopmeiners e il nuovo arrivato Sarr, tenendo sempre conto di McKennie, autentico jolly di questa squadra. Nella mediana a 2 prediletta dal tecnico di Certaldo, ci sarà spazio per delle coppie inedite e difficili da immaginare fino a tre settimane fa.
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Attingere dagli svincolati?L'ipotesi che La Vecchia Signora, capitanata dal duo Carnevali - Massara, attinga dal mercato degli svincolati non è del tutto remota. Gennaio è lontano e la Juventus non può permettersi di tirare a lungo la corda. Così, il nome più appetibile per le caratteristiche di Spalletti è quello di Marcelo Brozovic, liberatosi dall'Al-Nasrr lo scorso 1 luglio. Il tecnico incrociò il centrocampista croato nel 2017, trasformandolo da giocatore anarchico, svogliato e fischiatissimo dai tifosi dell'Inter, in meraviglioso equilibratore e idolo della piazza.
La lunga lista dei free agent propone Yves Bissouma, negli ultimi quattro anni al Tottenham; Tanguy Ndombele, che Spalletti ha avuto al Napoli seppur con scarsi risultati; Renato Sanches, Adrien Tameze, Luca Mazzitelli, Dani Parejo e Matias Vecino.
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