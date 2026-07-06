Alla Croazia è mancato davvero un soffio per sconfiggere il Portogallo e approdare agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Stasera, al posto della nazionale guidata da Cristiano Ronaldo avrebbe potuto esserci proprio la selezione croata, che ha giocato un partita alla pari nonostante l'inferiorità della rosa a livello qualitativo. Per i croati è la fine del ciclo legato a Luka Modric, perché il ciclo storico era già terminato con l'eliminazione precoce nell'Europeo 2024, per via della storica rete di Mattia Zaccagni. Quest'anno la nazionale guidata da Zlatko Dalic ha già messo in atto un corposo ricambio generazionale, soprattutto a centrocampo, regalando all'Inter un Petar Sucic nuovo di zecca, dopo la grande competizione disputata. Nel 2024, un ex nerazzurro salutava proprio la nazionale croata, dopo 99 presenze e i grandi risultati ottenuti assieme a Rakitic, Modric e Mandzukic. Marcelo Brozovic non ha partecipato alla spedizione 2026, ma è pronto a tornare in Europa.

Brozovic saluta l'Al-Nassr

AL DAMMAM, ARABIA SAUDITA - 3 MAGGIO: Marcelo Brozovic dell'Al Nassr osserva il gioco durante la partita della Saudi Pro League tra Al Qadsiah e Al Nassr al Prince Mohamed bin Fahd Stadium, il 3 maggio 2026 ad Al Dammam, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Brozovic aveva deciso di salutare la Croazia dopo la disastrosa partita contro l'Italia. Nel 2024, il centrocampista 33enne aveva già salutato il calcio europeo da un anno. Dopo il triste epilogo nella finale di Champions League, con la sconfitta per 1-0 da parte del Manchester City, Marcelo aveva deciso di porre fine alla sua esperienza con i nerazzurri. Arrivato a Milano nel gennaio 2015, l'ex 77 era stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 8 milioni di euro. Dal 2015 al 2023, Brozovic è stato uno dei calciatori più continui dell'Inter, uno dei pilastri su cui ha avuto la rifondazione vittoriosa del club. Con lui l'Inter ha vinto 1 campionato italiano, 2 supercoppe italiane e 2 coppe Italia.

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شكرًا بروزوفيتش 🙏 pic.twitter.com/klKpOo932p — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2026

Titolare fisso ed elemento prezioso per ogni allenatore incontrato (Conte, Spalletti, Inzaghi...), Brozovic è stato ceduto all'Al-Nassr per 18 milioni di euro nell'estate del 2023. Con il club saudita, l'ex nazionale croato ha collezionato 129 presenze arricchite da 8 reti e soprattutto impreziosite dal titolo nazionale conquistato nella stagione passata. Decidendo di non rinnovare il contratto, Marcelo saluta l'Arabia Saudita a parametro zero, pensando ad un ritorno in Europa.