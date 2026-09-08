La corsa al Pallone d'Oro 2026 entra già nel vivo a distanza di poco meno di due mesi dalla cerimonia, e Ousmane Dembele prova a leggere in anticipo il verdetto. Il francese, vincitore dell'ultima edizione, è convinto che il trofeo possa rimanere ancora a Parigi.

Dembele: "Sento che il Pallone d'Oro sarà ancora a Parigi"

In un intervista concessa a 'France Football', anticipata da 'L'Equipe',ha espresso una convinzione piuttosto netta: nonostante una corsa che si annuncia molto, il prossimo vincitore dell'ambito premio dovrebbe finire nuovamente nelle mani di un calciatore del: "Penso che rimarrà nelle mani di un giocatore del PSG", ha dichiarato il numero 10, confermando la fiducia nel gruppo che stail calcio francese ed europeo nelle ultime stagioni. Il, del resto, arriva alla nuova stagione forte di una rosa ricca di candidati e la seconda Champions League consecutiva conquistata dal club ha ulteriormente alimentato ledei suoi protagonisti.

SALISBURGO, AUSTRIA - 11 AGOSTO: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain sorride durante una sessione di allenamento del Paris Saint-Germain prima della Supercoppa UEFA 2026 allo Stadion Salzburg l'11 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il podio di Dembele: "Kane, Mbappé... e Kvara!"

Caricamento post Instagram...

E Dembele? "Non mi voto mai!"

Quando gli è stato chiesto di indicare i suoi tre favoriti,ha fatto la sua scelta spiegando: "Penso che Harry Kane abbia fatto una grandissima stagione, poi c'è sicuramente Kylian Mbappé. Ovviamente anche Kvara", ha detto il francese, senza però stabilire un ordine preciso. Proprio il georgiano è tra i nomi piùgrazie al peso avuto nella stagione europea del, mentreviene premiato per un'annata di altissimo livello conin stagione. Nella lista allargata, Dembele ha citato anche altri diversi giocatori: "Michael Olise può esserci perchè ha fatto una stagione incredibile, è stato il miglior giocatore della Bundesliga. Anche Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Pacho...che viene dimenticato spesso, ma spero che quest'anno non succeda, perchè se lo merita!", ha concluso Dembele.La sorpresa è soprattuttodel diretto interessato. Pur essendo il detentore del premio,ha scelto di non inserirsi nella graduatoria, spiegando: "Io? Non mi metto mai in queste cose, evito sempre di votarmi", probabilmente un gesto dida parte dell'attaccante francese, che preferisce direttamente arrivare alla cerimonia incrociando le dita.vuole che la dichiarazione di Dembele arrivi mentreha ammesso pubblicamente di, alimentando ulteriormente iltra i grandi protagonisti della corsa al premio. Il messaggio di Dembele però è chiaro: qualunque sia il nome del, secondo il francese, ilpotrebbe comunque rimanere ancora una volta a