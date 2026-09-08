Il vincitore del Pallone d'Oro del 2025, Ousmane Dembele, non si candida alla vittoria finale, ma indica Kane, Mbappé e il compagno Kvaratskhelia tra i favoriti
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La corsa al Pallone d'Oro 2026 entra già nel vivo a distanza di poco meno di due mesi dalla cerimonia, e Ousmane Dembele prova a leggere in anticipo il verdetto. Il francese, vincitore dell'ultima edizione, è convinto che il trofeo possa rimanere ancora a Parigi.
Dembele: "Sento che il Pallone d'Oro sarà ancora a Parigi"In un intervista concessa a 'France Football', anticipata da 'L'Equipe', Dembele ha espresso una convinzione piuttosto netta: nonostante una corsa che si annuncia molto combattuta, il prossimo vincitore dell'ambito premio dovrebbe finire nuovamente nelle mani di un calciatore del Paris Saint-Germain: "Penso che rimarrà nelle mani di un giocatore del PSG", ha dichiarato il numero 10, confermando la fiducia nel gruppo che sta dominando il calcio francese ed europeo nelle ultime stagioni. Il PSG, del resto, arriva alla nuova stagione forte di una rosa ricca di candidati e la seconda Champions League consecutiva conquistata dal club ha ulteriormente alimentato le candidature dei suoi protagonisti.
Il podio di Dembele: "Kane, Mbappé... e Kvara!"Quando gli è stato chiesto di indicare i suoi tre favoriti, Dembele ha fatto la sua scelta spiegando: "Penso che Harry Kane abbia fatto una grandissima stagione, poi c'è sicuramente Kylian Mbappé. Ovviamente anche Kvara", ha detto il francese, senza però stabilire un ordine preciso. Proprio il georgiano è tra i nomi più interessanti grazie al peso avuto nella stagione europea del PSG, mentre Kane viene premiato per un'annata di altissimo livello con 61 gol in stagione. Nella lista allargata, Dembele ha citato anche altri diversi giocatori: "Michael Olise può esserci perchè ha fatto una stagione incredibile, è stato il miglior giocatore della Bundesliga. Anche Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Pacho...che viene dimenticato spesso, ma spero che quest'anno non succeda, perchè se lo merita!", ha concluso Dembele.
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E Dembele? "Non mi voto mai!"La sorpresa è soprattutto nell'assenza del diretto interessato. Pur essendo il detentore del premio, Dembele ha scelto di non inserirsi nella graduatoria, spiegando: "Io? Non mi metto mai in queste cose, evito sempre di votarmi", probabilmente un gesto di scaramanzia da parte dell'attaccante francese, che preferisce direttamente arrivare alla cerimonia incrociando le dita. L'ironia vuole che la dichiarazione di Dembele arrivi mentre Mbappé ha ammesso pubblicamente di votare per sé stesso, alimentando ulteriormente il confronto tra i grandi protagonisti della corsa al premio. Il messaggio di Dembele però è chiaro: qualunque sia il nome del vincitore, secondo il francese, il Pallone d'Oro potrebbe comunque rimanere ancora una volta a Parigi.
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