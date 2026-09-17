L'Inter Miami mette in bacheca un nuovo trofeo. La squadra del neo tecnico Kily Gonzalez ha vinto la Campeones Cup 2026 (Coppa Nordamericana), una sfida tra i campioni della Major League Soccer americana e i campioni del campionato messicano. Lionel Messi è stato il protagonista indiscusso, autore di un gol (di testa) e di un assist. Teoricamente, questo è il 48° trofeo della carriera dell'argentino ed il quarto della storia del club di David Beckham, tuttavia, FIFA e CONCACAF non lo conteggeranno.

Tumulto negli Stati Uniti. L'Inter Miami con Messi vince la finale, ma la FIFA non lo conterà

Caricamento post Instagram...

Una serata da incorniciare per l' Inter Miami e per Lionel. La squadra dial suo debutto sulla panchina degli Aironi, ha battuto ilnella finale dimettendo così in bacheca il quarto trofeo della loro storia. Una partita che aggiorna anche le sempre più incredibili statistiche del nativo di Rosario. Al 24' è proprio l'argentino ad aprire le marcature con un repertorio non da lui:. Su cross dalla destra di Luis, il numero 10 ha anticipato il difensore portando in vantaggio i rosanero. Per l'argentino si tratta dellaNella ripresa Messi segna la sua doppietta personale, questa volta con una delle sue giocate migliori, ovvero l'azione solitaria. Tuttavia l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. All'81' gli Aironi chiudono la partita. Messi batte un calcio d'angolo direttamente sulla testa di. I messicani non riescono a rendersi pericolosi e dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine delle ostilità. Un grande debutto per Kily Gonzalez, ex, sulla panchina dell'Inter Miami.

KINGSTON, GIAMAICA - 13 MARZO: Lionel Messi (n. 10) dell'Inter Miami CF festeggia con il compagno di squadra Tadeo Allende (n. 21) dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup 2025 tra Cavalier SC e Inter Miami CF, disputata al Jamaican National Stadium il 13 marzo 2025 a Kingston, Giamaica. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Per Messi si tratterebbe del suo 49° trofeo in carriera, nessuno come lui, tuttavia FIFA e CONCACAF non assegneranno questo trofeo al club americano. Né gli organi di governo mondiali né quelli nordamericani riconoscono la Campeones Cup come evento ufficiale, nonostante questa competizione sia stata lanciata nel 2018.