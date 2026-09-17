Messi (di testa) e Casemiro consegnano il trofeo agli Aironi, il quarto trofeo della loro storia, tuttavia il torneo non è riconosciuto dalla FIFA
Inter Miami, ancora un titolo in USA: decisivi Messi e Casemiro
L'Inter Miami mette in bacheca un nuovo trofeo. La squadra del neo tecnico Kily Gonzalez ha vinto la Campeones Cup 2026 (Coppa Nordamericana), una sfida tra i campioni della Major League Soccer americana e i campioni del campionato messicano. Lionel Messi è stato il protagonista indiscusso, autore di un gol (di testa) e di un assist. Teoricamente, questo è il 48° trofeo della carriera dell'argentino ed il quarto della storia del club di David Beckham, tuttavia, FIFA e CONCACAF non lo conteggeranno.
Tumulto negli Stati Uniti. L'Inter Miami con Messi vince la finale, ma la FIFA non lo conteràUna serata da incorniciare per l'Inter Miami e per Lionel Messi. La squadra di Kily Gonzalez, al suo debutto sulla panchina degli Aironi, ha battuto il Cruz Azul nella finale di Coppa Nordamericana mettendo così in bacheca il quarto trofeo della loro storia. Una partita che aggiorna anche le sempre più incredibili statistiche del nativo di Rosario. Al 24' è proprio l'argentino ad aprire le marcature con un repertorio non da lui: il colpo di testa. Su cross dalla destra di Luis Suarez, il numero 10 ha anticipato il difensore portando in vantaggio i rosanero. Per l'argentino si tratta della rete numero 100 con la maglia dell'Inter Miami.
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Per Messi si tratterebbe del suo 49° trofeo in carriera, nessuno come lui, tuttavia FIFA e CONCACAF non assegneranno questo trofeo al club americano. Né gli organi di governo mondiali né quelli nordamericani riconoscono la Campeones Cup come evento ufficiale, nonostante questa competizione sia stata lanciata nel 2018.
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