Il Manchester United saluta subito la Carabao Cup. A Old Trafford il Brighton compie una rimonta clamorosa, imponendosi 3-2 dopo essere stato sotto di due gol nei primi dieci minuti. Una serata che sembrava poter rappresentare la ripartenza degli uomini di Michael Carrick si è trasformata nell’ennesima grande delusione.

Manchester United: incubi e rimpianti

Lo United parte fortissimo. All’8’ Shea, alla prima da titolare con la prima squadra, sblocca la partita con una splendida iniziativa personale. Passano appena due minuti e Masonfirma il 2-0. Old Trafford sembra finalmente poter vivere una serata tranquilla. Il Brighton, però, non esce mai dalla partita. Gli uomini di Fabian Hürzeler aumentano progressivamente il ritmo e al 46’ Charalamposriapre completamente la sfida. È il gol che cambia l’inerzia della serata.

SUNDERLAND, ENGLAND - MAY 09: Michael Carrick, Manager of Manchester United, looks on during the Premier League match between Sunderland and Manchester United at Stadium of Light on May 09, 2026 in Sunderland, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

Nella ripresa lo United perde certezze e controllo. Al 65’ Pascal Groß trova il 2-2, mentre appena quattro minuti più tardi Maxim De Cuyper completa la rimonta del Brighton. Dal 2-0 al 2-3 in una partita che sembrava già indirizzata. Lo United prova a reagire nel finale: Carrick inserisce anche Bruno Fernandes e Marcus Rashford ha una grande occasione per pareggiare, ma Jason Steele gli nega il gol. Al triplice fischio arrivano i fischi di Old Trafford.

Per il Manchester United è un’eliminazione pesantissima: era da 50 anni che non perdeva in casa una partita dopo essersi portato avanti di due reti. Carrick si è assunto la responsabilità della prestazione, mentre il Brighton prosegue la propria avventura in Carabao Cup. Il manager inglese dello United dopo la sconfitta nel derby contro il City, è finito i evitabilmente nel mirino delle critiche. Per lo United si prospettano mesi delicati, c'è chi all'ombra di Old Trafford vorrebbe già vedere Carrick fare i bagagli, ma per ora la dirigenza sembra voler dare fiducia all'ex giocatore del Manchester United.