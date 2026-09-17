Il Manchester United viene eliminato dalla Coppa di Lega, rimonta epica del Brighton a Old Trafford
Il Manchester United saluta subito la Carabao Cup. A Old Trafford il Brighton compie una rimonta clamorosa, imponendosi 3-2 dopo essere stato sotto di due gol nei primi dieci minuti. Una serata che sembrava poter rappresentare la ripartenza degli uomini di Michael Carrick si è trasformata nell’ennesima grande delusione.
Manchester United: incubi e rimpiantiLo United parte fortissimo. All’8’ Shea Lacey, alla prima da titolare con la prima squadra, sblocca la partita con una splendida iniziativa personale. Passano appena due minuti e Mason Mount firma il 2-0. Old Trafford sembra finalmente poter vivere una serata tranquilla. Il Brighton, però, non esce mai dalla partita. Gli uomini di Fabian Hürzeler aumentano progressivamente il ritmo e al 46’ Charalampos Kostoulas riapre completamente la sfida. È il gol che cambia l’inerzia della serata.
Nella ripresa lo United perde certezze e controllo. Al 65’ Pascal Groß trova il 2-2, mentre appena quattro minuti più tardi Maxim De Cuyper completa la rimonta del Brighton. Dal 2-0 al 2-3 in una partita che sembrava già indirizzata. Lo United prova a reagire nel finale: Carrick inserisce anche Bruno Fernandes e Marcus Rashford ha una grande occasione per pareggiare, ma Jason Steele gli nega il gol. Al triplice fischio arrivano i fischi di Old Trafford.
Per il Manchester United è un’eliminazione pesantissima: era da 50 anni che non perdeva in casa una partita dopo essersi portato avanti di due reti. Carrick si è assunto la responsabilità della prestazione, mentre il Brighton prosegue la propria avventura in Carabao Cup. Il manager inglese dello United dopo la sconfitta nel derby contro il City, è finito i evitabilmente nel mirino delle critiche. Per lo United si prospettano mesi delicati, c'è chi all'ombra di Old Trafford vorrebbe già vedere Carrick fare i bagagli, ma per ora la dirigenza sembra voler dare fiducia all'ex giocatore del Manchester United.
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