Una battuta attorno ad un meme virale si è trasformata in un caso internazionale, con conseguenze concrete per l'immagine commerciale di Kylian Mbappé: in Cina, le reazioni sono state immediate e due importanti aziende hanno deciso di interrompere i rapporti commerciali con la stella del Real Madrid, accusandolo di aver ferito i sentimenti nazionali. Come riporta L'Equipe, a far esplodere la controversia è un montaggio video che ritrae il fuoriclasse francese nei panni di Mao Zedong, storico leader della Repubblica Popolare Cinese, accompagnata da alcune dichiarazioni attribuite al calciatore. Un'immagine che non ha fatto per nulla contenti i marchi locali.

Mbappé, l'immagine che finisce al centro della polemica: le dichiarazioni ufficiali delle aziende

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Secondo quanto riferito dal noto quotidiano francese, due importanti aziende cinesi come, attiva nel settore delle bevande e, tra i principali produttori lattiero-caseari del Paese, avrebbero annunciatoimmediata delle collaborazioni commerciali con, stella del Real Madrid. All'origine della vicenda, c'è uncircolato online nel quale il calciatore parla del suo meme preferito, con l'immagine in questione che sovrappone il volto a quello di, storico leader della Repubblica Popolare Cinese, morto nel 1976. Secondo le ricostruzioni diffuse, Mbappé avrebbe descritto il soggetto dell'immagine come un "", spiegando di trovare divertente il montaggio e di condividerlo spesso con gli amici.Le due società hanno motivato la decisione in via, richiamando il rispetto dei sentimenti nazionali cinesi. L'aziendaha dichiarato di opporsi fermamente a qualsiasi comportamento, adottando una politica di "tolleranza zero", e ha confermato laimmediata dei rapporti lavorativi con il giocatore. Una posizione analoga è stata espressa dall'altra società,, che ha annunciato la fine della collaborazioneparole o azioni capaci di ferire i sentimenti del popolo cinese. La vicenda ha rapidamente alimentato ilsui social network locali, soprattutto su Weibo, dove alcuni utenti hanno chiesto ladelle campagne pubblicitarie che ritraevano il calciatore.

MADRID, SPAGNA - 21 OTTOBRE: Kylian Mbappe del Real Madrid guarda durante la partita della fase MD3 della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e RB Leipzig all'Estadio Santiago Bernabeu il 21 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Secondo al Pallone d'Oro e la rottura con la Cina: la serata amara di Mbappé

Per, la polemica con i marchi cinesi rappresenta solo la punta della sua serata agrodolce, principalmente tale in seguito allaper il, che ha visto trionfareproprio davanti al francese, che ha concluso secondo in classifica: a completare il podio c'è inveceAlla delusione sportiva si aggiunge quindi anche quella: la rottura con importanti aziende cinesi rischia di compromettere una parte della sua immagine extra europea, arrivata fino in Asia, e dei suoi accordi pubblicitari. Due fronti diversi, ma accomunati da un elemento: la pressione che accompagna una stella globale come Mbappé, chiamata a rispondere non soltanto dei risultati in campo, ma anche delle proprie parole e dei propri effetti.