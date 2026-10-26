La giornata di ieri è stata molto importante per José Mourinho. Infatti, il suo Real Madrid ha vinto 1-2 al Camp Nou il Clasico contro il Barcellona valevole per la decima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. In questo modo, la squadra della capitale ha interrotto la striscia di vittorie consecutive in campionato della squadra allenata da Hansi Flick. Grazie al successo di ieri, il Real sale a quota 24 punti in classifica, a -1 dai cugini dell'Atlético ed a -3 dai catalani. Quando la sua squadra ha segnato il gol vittoria, Mou ha riproposto un'esultanza che aveva già fatto vent'anni fa nello stesso stadio quando ricopriva il ruolo di allenatore del Chelsea.

Vent'anni dopo Mourinho fa la stessa esultanza al Camp Nou

José Mourinho - Camp Nou 2006/2026.



La longévité est MONUMENTALE : pic.twitter.com/8T8X746JGp — José Mourinho Show (@Jmshow10) October 25, 2026

Al 41' del primo tempo del Clasico andato in scena ieri sera,ha aperto le marcature segnando a pochi passi dalla porta. Durante la seconda frazione di gioco, per la precisione al 61', il Barcellona ha pareggiato grazie alla rete di, il quale ha messo a segno il suogol stagionale tra Liga e. Quando sembrava che la partita potesse finire in parità, ecco che arriva la seconda rete del Real Madrid che porta nuovamente la firma di Mbappé, il quale ha ricevuto l'assist da. Subito dopo, Mourinho ha esultato facendo la knee slide, ovvero ha effettuato unacon lasul campo.Gli anni passano, ma sembra che il tecnico lusitano exnon abbia intenzione di cambiare certe abitudini. Infatti, l'aver esultato in questo modo ha fatto ricordare ai tifosi del Real Madrid quando, dopo un gol dicontro ilin Champions League, ha fatto lo stesso gesto presso lo Stadio Santiago Bernabéu. Lo Special One, però, aveva già esultato in quel modo al Camp Nou contro il Barça vent'anni fa, in occasione di una partita della massima competizione europea.

Barcellona, Spagna - 31 ottobre 2006: Didier Drogba del Chelsea esulta per il suo gol durante la partita di UEFA Champions League tra Barcellona e Chelsea al Camp Nou. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Il 31 ottobre del 2006, il portoghese allenava il Chelsea che, quel giorno, ha affrontato il Barcellona in occasione della fase a gironi della Champions. Deco, allora centrocampista del Barça, ha sbloccato l'incontro mentre Frank Lampard l'ha rimesso in equilibrio. I catalani, però, avevano segnato il secondo gol con l'islandese Gudjohnsen. Quando i Blaugrana sembravano vicini alla vittoria, i Blues hanno pareggiato grazie a Didier Drogba. Dopo il gol dell'ivoriano, Mourinho ha esultato scivolando con le ginocchia sul terreno di gioco.