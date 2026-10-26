Dopo il 2-1 sul Barcellona, Mourinho analizza la prestazione del Real Madrid, sottolineando organizzazione, lucidità e occasioni create
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Il Real Madrid si aggiudica il Clasico battendo 2-1 il Barcellona al Camp Nou. Nel postpartita, José Mourinho ha analizzato una sfida intensa, nella quale la sua squadra è riuscita a imporsi grazie alla solidità collettiva e alla capacità di gestire anche i momenti più complicati. Il tecnico portoghese si è soffermato sulla qualità della prestazione, sulle opportunità avute per rendere il risultato più ampio e sulle decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. Ecco le sue considerazioni dopo il successo contro i blaugrana.
Mourinho dopo il Clasico: "Una sfida di altissimo livello"Mourinho ha esordito mettendo in risalto il valore della partita, evidenziando come entrambe le formazioni abbiano contribuito a offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative. Per l'allenatore, l'intensità e la qualità del confronto hanno reso la sfida particolarmente interessante per gli appassionati: "È stata una gara davvero bella, una di quelle partite che chi ama il calcio non può fare a meno di seguire. In campo c'erano due squadre determinate a cercare il risultato".
Real Madrid, Mourinho: "I miei giocatori hanno avuto coraggio"Il tecnico si è poi concentrato sulla prova dei blancos, apprezzando soprattutto la disciplina tattica e la personalità mostrate contro la pressione avversaria. Mourinho ha sottolineato l'importanza di non rinunciare alla costruzione del gioco, anche quando il Barcellona ha cercato di mettere in difficoltà la squadra: "Sono soddisfatto della prestazione. I ragazzi hanno lavorato con attenzione, sono rimasti compatti e hanno continuato a giocare con personalità, senza farsi condizionare dal pressing del Barcellona".
L' allenatore portoghese ha inoltre ricordato che il Real Madrid avrebbe potuto sfruttare meglio alcune situazioni favorevoli, trovando un ulteriore gol e indirizzando ancora più nettamente la partita. Tra queste, il tecnico ha citato l'occasione nella quale Bellingham e Mbappé avrebbero potuto approfittare della superiorità numerica: "In alcune circostanze avevamo lo spazio per colpire ancora. Penso soprattutto all'azione in cui Jude e Kylian si sono trovati in due contro uno: potevamo concretizzarla meglio".
Mourinho sull'arbitraggio: "La squadra è rimasta equilibrata"L'allenatore ha riconosciuto la pressione esercitata dal Barcellona dopo l'intervallo, ma ha lodato la reazione dei suoi giocatori, capaci di mantenere ordine anche quando il risultato era tornato in parità. A suo giudizio, la squadra non ha perso la propria struttura nei momenti più delicati: "Nella ripresa loro hanno aumentato la pressione, ma noi siamo riusciti a restare lucidi. Anche dopo aver subito il pareggio, non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a seguire il nostro piano".
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