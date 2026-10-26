L'ottava giornata della Premier League regala sorprese, risultati pesanti e nuovi equilibri nella corsa al titolo. Il risultato più clamoroso arriva da Villa Park, dove l'Aston Villa supera 2-1 il Manchester City, interrompendo la marcia della formazione di Enzo Maresca. Una sconfitta che permette all'Arsenal di rilanciarsi nella lotta per il primato. Continua la crisi nera dello United di Carrick, che ora rischia davvero la panchina, mentre il Tottenham di De Zerbi si rialza e fa il colpo.

Il City perde a Birmingham e l'Arsenal agguanta Maresca in cima alla Premier League

Fulham punti pesanti, Spurs derby che vale doppio, Crystal Palace senza un'anima

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

I Gunners non sbagliano all', battendo 2-0 l'e conquistando tre punti fondamentali. Sorride anche il, che adsupera 2-0 il, una delle squadre più convincenti di questo avvio di stagione. Un successo importante per i Reds, chiamati a trovare maggiore continuità. Afa rumore soprattutto il derby tra. Gli Spurs espugnanocon un netto 2-0, infliggendo ai Blues una sconfitta pesante che forse ridimensiona in parte le certezze della squadra di. La crisi più evidente riguarda però il Manchester United , travolto 3-0 dal. Una prestazione deludente che aumenta ulteriormente la pressione sui Red Devils e sul tecnico

Vittoria esterna anche per il Newcastle, che passa 2-0 sul campo del Crystal Palace, con Pierre Sage sempre più sulla graticola. Il Fulham conquista tre punti preziosi battendo 1-0 il Coventry City. Terminano invece in parità Hull City-Brentford, con il risultato di 1-1, e Ipswich Town-Nottingham Forest, anch'essa conclusa 1-1. La giornata numero 8 conferma quanto questa Premier League possa essere imprevedibile. Il Manchester City perde terreno, l'Arsenal approfitta dell'occasione e il Tottenham manda un segnale importante. Il campionato inglese continua a regalare spettacolo, mentre la lotta nelle zone alte della classifica promette nuove emozioni. City e Arsenal a quota 21 punti guidano il torneo, con il Brighton a quota 16 e il Liverpool con 15 punti.