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Il weekend degli ex Serie A

Nel calcio il tempo ha una legge tutta sua, ma c’è chi ha trovato il modo di eluderla. Lo ha dimostrato Fernando Muslera, che ha trascinato l'Estudiantes in finale di Copa Libertadores; allo stesso modo, ogni weekend ci pensa Di Maria a ricordare che l'età è soltanto un numero. E se la carta d'identità di Ronaldo e Thauvin sembra spietata, entrambi rincorrono grandi obiettivi: il primo punta i mille gol, mentre il secondo spera in una chiamata di Zinedine Zidane.

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