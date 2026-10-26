La macchina Barcellona sembra essersi inceppata. Dopo 11 dominanti vittorie consecutive tra campionato e Champions League, i blaugrana raccolgono due pesanti sconfitte di fila in una sola settimana: prima al Parco dei Principi di Parigi perdendo 4-2 sotto i colpi dei doppi campioni d'Europa in carica, e poi tra le mura del Camp Nou nell'attesissimo Clàsico contro i grandi rivali del Real Madrid. Nonostante si tratti della prima battuta d'arresto in campionato, la sconfitta per 2-1 contro i blancos (doppietta di Mbappé, il quale ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del Real Madrid) ha fatto ovviamente molto rumore tra le fila catalane, sia perché perdere contro gli storici rivali della capitale non fa mai piacere, ma soprattutto perché riapre un campionato che, fino a pochi attimi prima del fischio d'inizio, sembrava già sorridere ai blaugrana.

Difatti, mentre il Real accorcia, andando a -3 dal Barça, l'Atletico Madrid di Diego Simeone si ritrova silenziosamente a -2 dai catalani, che ospiterà tra 14 giorni al Metropolitano. Una situazione che non fa certamente felice Hansi Flick, il quale dopo la partita ha avuto modo di analizzare la prestazione del suo Barcellona, minimizzando a tratti la sconfitta nel Clàsico e sottolineando come la trasferta al Parco dei Principi abbia tolto importi energie alla sua squadra.

Flick: "Non eravamo al 100% della forma"

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Intervistato ai microfoni di Dazn,ha commentato la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid, affermando: ". Oggi era evidente chedella forma. Normalmente saremmo stati più freschi. Abbiamo giocato bene nel secondo tempo e il Real Madrid ha avuto solo due occasioni per segnare il secondo gol. Abbiamo controllato la partita e segnato l'1-1. Alla fine, abbiamo pressato alto e loro sono ripartiti inAnche le sconfitte fanno parte del calcio

Continuando, il tecnico del Barça ha aggiunto: "È la nostra prima sconfitta in dieci partite di campionato. Non stiamo giocando al meglio, e questo è legato alla freschezza. Abbiamo una settimana per prepararci alla prossima partita. Dobbiamo far ritrovare le energie alla squadra. I giocatori hanno bisogno di staccare la spina dopo una settimana così intensa".

" Non eravamo abbastanza freschi "

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Nel corso di un'intervista con i media catalani,si è poi soffermato sui sentimenti e le sensazioni emerse dopo il fischio finale: ". Sull'1-1 controllavamo la partita e abbiamo avuto occasioni per segnare il secondo gol, ma ci è mancata un po' di fortuna. Dobbiamo accettarlo.. Dobbiamo pensare a cosa possiamo fare meglio"

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, e Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​si abbracciano prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Infine, l'allenatore dei blaugrana ha chiuso il suo intervento, menzionando anche la complicata trasferta a Parigi: "Sappiamo che l'ultima settimana non è stata perfetta. La sconfitta a Parigi e la prima sconfitta in campionato, ma siamo ancora in testa alla classifica. Dobbiamo recuperare le energie; non eravamo abbastanza freschi nel primo tempo".