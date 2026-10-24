Il Cholo Simeone ha l'occasione di portarsi a -2 dalla squadra di Flick: le sensazioni sono positive, soprattutto in relazione alle statistiche di quando gioca in casa
L'Atletico Madrid non perde da oltre un mese. I Colchoneros hanno attraversato alcuni giorni faticosi fra il 5 e il 9 settembre, le ultime partite in cui la squadra di Simeone è caduta senza portare a casa alcun punto. 0-3 contro l'Athletic e 1-2 contro il Liverpool, entrambi risultati capitati lontani dalla propria casa, il Wanda Metropolitano. Dalla partita contro i Reds, i Colchoneros hanno solo vinto, ad eccezione dell'ultimo turno di Champions League contro lo Stoccarda (1-1 giocando con un uomo in meno dal 64').In questo filone di vittorie ce ne sono state alcune di grande valore come quelle contro Manchester United e soprattutto contro il Real Madrid. Stasera, il Cholo Simeone ha l'occasione di accorciare i 5 punti di svantaggio che ha rispetto al Barcellona in Liga, sfruttando un possibile stop dei Blaugrana nel Clasico. Il Depor rimane un avversario tosto, ma l'Atletico Madrid può contare su una certezza: il proprio stadio.
L'Atletico Madrid ha numeri impressionanti in casaI Rojiblancos affronteranno il Depor dopo 8 anni e mezzo da loro ultimo incontro. All'epoca (1 aprile 2018), la sfida fu risolta da un rigore trasformato da Kevin Gameiro. Alla squadra galiziana mancherà il bomber Pierre-Emerick Aubameyang (5 gol in 7 partite) per via di un infortunio al menisco. Ciò contribuisce a rafforzare le sensazione positive per l'Atletico Madrid, considerando anche lo storico di sole 5 vittorie del Depor in 40 partite contro i Colchoneros. Tuttavia, a fare davvero la differenza sarà proprio il Wanda Metropolitano.
Dall'inaugurazione dello stadio nel 2017, una vittoria per 1-0 contro il Malaga, il club di Madrid ha registrato uno score senza precedenti: 231 match con 163 vittorie (71%), 44 pareggi (19%) e 24 sconfitte (10%). Balza all'occhio anche un'altra statistica: 45 delle 61 squadre che hanno giocato nello stadio non hanno mai vinto. Un dominio totale che si riflette anche nella percentuale di squadre che hanno sempre perso (43%, tra cui Alaves e Inter) e che sono riuscite al massimo a strappare un pareggio (31%, in evidenza Juventus e Bayern Monaco).
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