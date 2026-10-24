L'Atletico Madrid non perde da oltre un mese. I Colchoneros hanno attraversato alcuni giorni faticosi fra il 5 e il 9 settembre, le ultime partite in cui la squadra di Simeone è caduta senza portare a casa alcun punto. 0-3 contro l'Athletic e 1-2 contro il Liverpool, entrambi risultati capitati lontani dalla propria casa, il Wanda Metropolitano. Dalla partita contro i Reds, i Colchoneros hanno solo vinto, ad eccezione dell'ultimo turno di Champions League contro lo Stoccarda (1-1 giocando con un uomo in meno dal 64').

📝 XI probable del Atlético de Madrid ante el Deportivo:



🧤 Oblak



🛡️ Llorente - Pubill - Hancko - Grimaldo



⚙️ Giuliano - Barrios - Hjulmand - Baena



⚔️ Lookman - Julián Alvarez@diarioas pic.twitter.com/gPLtougMIW — Atleti365 (@Atleti365__) October 24, 2026

L'Atletico Madrid ha numeri impressionanti in casa

In questo filone di vittorie ce ne sono state alcune di grande valore come quelle contro Manchester United e soprattutto contro il. Stasera, il Cholo Simeone ha l'occasione di accorciare i 5 punti di svantaggio che ha rispetto al Barcellona in Liga, sfruttando un possibile stop dei Blaugrana nel Clasico . Ilrimane un avversario tosto, ma l'Atletico Madrid può contare su una certezza: il proprio stadio.I Rojiblancos affronteranno il Depor dopo 8 anni e mezzo da loro ultimo incontro. All'epoca (1 aprile 2018), la sfida fu risolta da un rigore trasformato da Kevin. Alla squadra galiziana mancherà il bomber Pierre-Emerick Aubameyang (5 gol in 7 partite) per via di un infortunio al menisco. Ciò contribuisce a rafforzare le sensazione positive per l'Atletico Madrid, considerando anche lo storico di soledel Depor in 40 partite contro i Colchoneros. Tuttavia, a fare davvero la differenza sarà proprio il Wanda Metropolitano.

STOCCARDA, GERMANIA - 20 OTTOBRE: L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, reagisce durante la partita della terza giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra VfB Stoccarda e Atletico Madrid, disputata alla Stuttgart Arena il 20 ottobre 2026 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dall'inaugurazione dello stadio nel 2017, una vittoria per 1-0 contro il Malaga, il club di Madrid ha registrato uno score senza precedenti: 231 match con 163 vittorie (71%), 44 pareggi (19%) e 24 sconfitte (10%). Balza all'occhio anche un'altra statistica: 45 delle 61 squadre che hanno giocato nello stadio non hanno mai vinto. Un dominio totale che si riflette anche nella percentuale di squadre che hanno sempre perso (43%, tra cui Alaves e Inter) e che sono riuscite al massimo a strappare un pareggio (31%, in evidenza Juventus e Bayern Monaco).