Finisce 3-3 un'incredibile partita tra Napoli e Roma allo stadio Maradona. La formazione di Allegri spreca un doppio vantaggio e si fa riprendere dalla Roma, poi nel finale botta e risposta di McTominay e Balerdi, eroi di giornata. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca agli azzurri, che sciupano l'occasione di rubare punti importanti. Sorride invece la Roma, che resta in partita nonostante le difficoltà e alla fine strappa un punto.

Napoli-Roma, la cronaca del primo tempo

Prima fase di studio al Maradona, con le due squadre che muovono palla e cercano di capire i punti deboli dell'avversario. Prima grande occasione del match al 13', con Di Lorenzo che taglia l'area con un fendente dalla destra e Rensch che anticipa Lang a pochi metri dalla linea di porta. Al 21' si fa vedere anche la Roma, con un destro dal limite di Cristante che finisce sull'esterno della rete. Due minuti dopo enorme occasione per Pisilli, liberato a centro area da uno scivolone di Rafa Marin: il suo destro però finisce centrale.

Il Napoli però è vivo, aggredisce alto e arriva più volte nell'area giallorossa. Al 29' ecco la svolta: punizione di Politano dalla trequarti, pallone allontanato a metà dalla difesa romanista e Anguissa, con una rovesciata spettacolare, trova il colpo vincente. 1-0 al Maradona. La Roma risponde al 38' con una grossa occasione in ripartenza, ma la conclusione di Hermoso viene sporcata quel tanto che basta per spedire il pallone in corner. Al 41' altra chance per il Napoli, con Hojlund che si avvita ma non trova la porta.

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Frank Zambo Anguissa della SSC Napoli festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma, disputata allo stadio Diego Armando Maradona il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Finale di primo tempo clamoroso al Maradona con due occasioni enormi, una per parte. Prima Hojlund scappa via inarrestabile sulla fascia, entra in area e serve Olivera, ma sul tap-in arriva prima la mano miracolosa di Gollini e poi il salvataggio sulla linea di Hermoso. Dall'altro lato, Cristante colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Napoli-Roma, la cronaca del secondo tempo

Il Napoli parte forte anche nella ripresa e dopo due minuti trova il gol del raddoppio. Politano va via sulla destra e crossa al centro,. 2-0 al Maradona, ma la partita è lunga e la Roma dimostra di essere ancora in partita. Al 57' però è ancora il Napoli ad andare vicinissimo al terzo gol con Politano, che a tu per tu con Gollini sciupa una clamorosa opportunità.

Proprio quando la partita sembrava stesse cominciando a perdere ritmo, la Roma trova il gol che riapre i giochi. Imbucata centrale per Malen che tocca a Soulé, l'argentino controlla e calcia trovando l'angolino più lontano. In un attimo cambia l'inerzia del match e al 75' Roma riesce a trovare anche il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un cross dalla fascia, Balerdi è il più svelto ad arrivare sul pallone per battere a rete. 2-2 al Maradona.

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Donyell Malen dell'AS Roma reagisce durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo stadio Diego Armando Maradona, il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Saltano gli schemi e ora la sensazione è che possa succedere davvero di tutto. E succede all'84', perché il Napoli ha Scott McTominay, che raccoglie un pallone sui 25 metri e scarica un destro all'angolino che batte Gollini. Azzurri di nuovo in vantaggio. Allo scoccare del 90' però la Roma pareggia, ancora incredibilmente con Balerdi, che si inserisce dalle retrovie e di testa fa 3-3.