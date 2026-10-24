Il Clásico si accende ancora ben prima del fischio d'inizio. Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, lancia una frecciata al Barcellona proprio alla vigilia del super confronto tra i club spagnoli, che si disputerà nella serata di domani al Camp Nou: nelle dichiarazioni del portiere belga, viene evidenziata una differenza di atteggiamento tra le due rivali, indicando la vittoria in trasferta come un messaggio importante per tutto il campionato.

Courtois punge il Barcellona: "Clásico? Noi rispettiamo e lodiamo gli avversari, a differenza dell'altra parte..."

Le dichiarazioni diarrivano alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione. In un'intervista concessa a 'DAZN', Courtois ha criticato quello che considera unda parte degli avversari nei confronti dei giocatori del: "Non abbiamo assolutamente problemi a pronunciare i nomi dei giocatori del Barcellona, penso che è qui che siamo diversi", ha dichiarato il numero uno dei Blancos. Poi lapiù diretta e rumorosa nei confronti dei blaugrana: "Non è un problema per noi elogiare qualcuno, anche se è un nostro rivale. Rispettiamo i giocatori che stanno facendo bene, a differenza dell'altra parte". Parole che alimentano latra le due squadre e aggiungono ulteriore tensione ad una partita già carica di significati sportivi.

Il messaggio poi passa sulla gara, ricordando le difficoltà incontrate dal Real Madrid negli ultimi confronti diretti, ribadendo la volontà di reagire proprio sul campo dei rivali: "Negli ultimi anni ci hanno fatto male in alcune partite, adesso è arrivato il momento di rispondere. Vincere sul loro campo manderebbe un messaggio forte", ha affermato Courtois.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 18: Thibaut Courtois of Real Madrid in action during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Madrid and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on October 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Da Mbappé a Yamal: le nuove stelle del Clásico secondo Courtois

Courtois ha voluto anchel'idea che il Clásico abbia persodopo l'addio di campioni come, i quali hanno probabilmentela percezione di questa sfida, rendendola sempre più leggendaria anno dopo anno. Secondo il portiere, la sfida continua ad essere caratterizzata dalla presenza dicapaci di attirare l'attenzione internazionale: "Forse c'è stato un periodo in cui mancavano stelle nel Clásico, ma adesso è diverso. Il Real Madrid ha Mbappé, Vinicius, Bellingham, mentre il Barcellona ha Raphinha e Yamal, che è un giocatore fantastico", ha spiegato il belga, sottolineando in particolare ildel talento spagnolo.