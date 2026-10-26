Il futuro di Pierre Sage sulla panchina del Crystal Palace è sempre più incerto. La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Newcastle, firmata dalle reti di William Osula e Harvey Barnes, ha aggravato la posizione del tecnico francese, già in bilico dopo il pesantissimo 5-0 subito nel derby contro il Brighton.

Sage in bilico: circolano già i nomi dei successori

Crystal Palace senza un anima, Thomas Frank al posto di Pierre Sage?

Le Eagles occupano il diciassettesimo posto in, con appena due vittorie nelle prime otto giornate e ben 19 reti incassate, peggior dato difensivo del campionato. Numeri preoccupanti per una squadra reduce dai successi ottenuti sotto la guida di. La dirigenza, guidata dal presidente, sta valutando attentamente la situazione. L'esonero non è ancora ufficiale, ma iniziano a circolare diversi nomi per l'eventuale successione.Secondo il Telegraph,sarebbe uno dei principali candidati. L'ex allenatore di Burnley, Everton e Nottingham Forest rappresenterebbe una soluzione di esperienza, soprattutto per affrontare una possibile lotta salvezza. Tra le alternative figurano, ex Brentford e Tottenham, e, ex Ipswich Town. I tifosi vorrebbero vedere Frank sulla panchina di, l'allenatore danese sarebbe stato anche sondato in estate dalla dirigenza.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 7 FEBBRAIO: Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur, durante la partita di Premier League tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford, il 7 febbraio 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Attenzione anche a Eddie Howe, libero dopo l'addio al Newcastle. Sage continua a dichiararsi convinto di poter risollevare la squadra, ma il calendario non concede tregua. Il prossimo impegno di Premier League sarà contro il Tottenham, una sfida che potrebbe diventare decisiva per il suo futuro. A Selhurst Park cresce l'incertezza: il Crystal Palace deve ritrovare risultati e solidità difensiva prima che la stagione prenda una piega ancora più complicata. La squadra che l'anno scorso ha incantato in Conference League e che l'anno prima ha messo le mani su FA Cup e Community Shield, ad oggi, è una squadra senz'anima.