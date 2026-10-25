L'ennesima caduta del Manchester United, in una crisi che sembra non avere fine
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Il Manchester United continua a sprofondare in una crisi sempre più difficile da gestire. La sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth, arrivata pochi giorni dopo il pesantissimo 4-1 incassato in Champions League contro il Como, rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme per una squadra incapace di trovare continuità e risposte sul campo. La serie negativa dei Red Devils ha ormai raggiunto 7 partite senza vittorie in tutte le competizioni, mentre la posizione di Michael Carrick è diventata sempre più delicata.
Crisi Manchester United: la sconfitta contro il Bournemouth e la contestazione di Old Trafford
La sfida contro il Bournemouth avrebbe dovuto rappresentare un'occasione per reagire immediatamente alla disfatta europea, e invece è successo esattamente il contrario. I padroni di casa hanno faticato a contenere gli avversari, e hanno chiuso il primo tempo sotto di due reti, scatenando la rabbia del pubblico. Durante la partita inoltre, è apparso uno striscione con i volti di tre figure simbolo della storia del Manchester United: Eric Cantona, Roy Keane e Bryan Robson. Sotto le immagini campeggiava la parola "STANDARDS", un richiamo diretto agli standard che hanno accompagnato le epoche più gloriose del club.
Al 38' Rayan ha portato in vantaggio il Bournemouth, intervenendo sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pochi minuti più tardi, al 43', Marcus Tavernier ha raddoppiato, approfittando di un errore difensivo di Leny Yoro. Due reti che hanno fotografato le difficoltà dello United, apparso fragile e incapace di trovare una risposta efficace alle difficoltà.
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Nella ripresa, il Bournemouth ha completato il proprio lavoro con il gol di Evanilson al 70', fissando il risultato sul definitivo 0-3. Per lo United si è trattato dell'ennesima giornata da dimenticare, con il pubblico costretto ad assistere a una prestazione che ha aumentato ulteriormente il malcontento. La sconfitta ha assunto un peso ancora maggiore alla luce della situazione in classifica, con i Red Devils che adesso sono scivolati al sedicesimo posto in Premier League, a un solo punto dalla zona retrocessione, con una sola vittoria in campionato dall'inizio della stagione.
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