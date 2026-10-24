Il Manchester United sta attraversando l'ennesimo momento di crisi della sua recente storia. Uno dei più tifati e gloriosi club nel mondo non riesce ad uscire da un ciclo continuo fatto di sconfitte e delusioni. Cambiano i dirigenti, cambiano i giocatori e cambiano anche gli allenatori, ma l'alone di negatività e di sfortuna attorno ai Red Devils non sparisce mai. Nella stagione passata, la rosa era allenata inizialmente da Ruben Amorim, pronto a portare il suo stile di gioco moderno anche in Inghilterra.

Welcome to Cincy, Tyrell!



FC Cincinnati have signed defender Tyrell Malacia to a contract through June 2027, with an option for the 2027-28 Major League Soccer season.



Details: https://t.co/rsaesxt3zd pic.twitter.com/1i7xussMBv — FC Cincinnati (@fccincinnati) September 18, 2026

Malacia e l'incomprensione con Amorim

Tuttavia, nonostante un mercato faraonico, il tecnico portoghese non è riuscito a convincere la dirigenza a dargli tempo. A sostituirlo arriva così l'ex leggenda del club, che in poco tempo ha ribaltato completamente i risultati, portando lo United a raggiungere il terzo posto. Il tecnico inglese ha saputo conquistare lo spogliatoio fin dal primo momento, anche nel caso di questioni spinose come quella del terzinoTyrell Malacia è arrivato nella sessione di mercato dell'estate, sotto indicazione dell'ex tecnico Ten Hag. All'epoca, 15 milioni di sterline sembravano giustificate per uno dei terzini più promettenti del panorama europeo. Tuttavia, dopo poche presenze, Malacia si fa male e rimane fuori per benmesi. Le cose nel club di Manchester cambiano e per ripartire, l'olandese viene spedito in prestito alnel gennaio 2025. Al suo ritorno, in panchina c'è Ruben Amorim che lo esclude dalla rosa insieme a Rashford, Antony, Garnacho e Sancho.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 MARZO: Tyrell Malacia del Manchester United si riscalda prima della partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa all'Old Trafford, il 15 marzo 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Del suo periodo fuori rosa, ne ha parlato proprio Malacia ai microfoni di BBC Sport: "È stata davvero dura mentalmente. Mi allenavo da solo o con le categorie inferiori, era difficile continuare a lavorare. Non so ancora oggi di chi sia stata questa decisione, ma non ho mai voluto fare polemica e ho sempre pensato solo ad allenarmi. Amorim non ha capito la mia situazione, ero appena rientrato dopo un anno e mezzo. Quando è arrivato Carrick la situazione è migliorata: abbiamo parlato, volevo andarmene ma lui ha voluto trattenermi per i molti infortuni in rosa. Per me è stato molto complicato rimanere senza giocare. Tuttavia, in fin dei conti non ho nessun rimpianto. La prima stagione me la sono goduta tanto".