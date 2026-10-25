Il derby della Bassa Sassonia tra Eintracht Braunschweig e Hannover 96 si è trasformato in uno scenario di caos e paura nel finale di partita. La sfida, valida per la nona giornata della 2. Bundesliga, si è conclusa con il successo per 2-0 dei padroni di casa, ma il risultato è passato in secondo piano dopo i gravi episodi verificatisi nel settore riservato ai tifosi ospiti. In seguito al secondo gol del Braunschweig, alcuni sostenitori dell'Hannover hanno lanciato razzi e petardi verso il settore dei tifosi avversari e il terreno di gioco, provocando l'interruzione della gara e rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere alcuni incendi sugli spalti.

Braunschweig-Hannover, razzi e petardi: partita sospesa nel finale

Gli episodi più gravi si sono verificati nei minuti di recupero, subito dopo il gol del definitivo 2-0 firmato da Yann Sturm al 90'+2. La rete che ha chiuso il derby ha fatto esplodere la gioia dei sostenitori di casa, ma ha provocato una reazione violenta da parte di alcuni tifosi ospiti. Diversi sostenitori dell'Hannover, alcuni dei quali con il volto coperto, hanno iniziato a utilizzare materiale pirotecnico, lanciando razzi in direzione del settore occupato dai tifosi del Braunschweig, e verso il campo.

BRAUNSCHWEIG, GERMANIA - 25 OTTOBRE: I giocatori del Braunschweig festeggiano dopo la partita di 2. Bundesliga 2026/27 tra Eintracht Braunschweig e Hannover 96 all'Eintracht-Stadion il 25 ottobre 2026 a Braunschweig, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

L'arbitro è quindi stato costretto a interrompere temporaneamente l'incontro, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere gli incendi all'interno dello stadio. Dopo una pausa di circa dieci minuti, la partita è ripresa e si è conclusa regolarmente sul 2-0.

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Gli incidenti hanno oscurato il risultato sportivo e sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza negli stadi tedeschi. Il bilancio degli episodi verificatisi durante la gara dovrà essere valutato dalle autorità competenti, mentre eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e del club ospite restano da definire.

Le tensioni, tuttavia, non sono nate soltanto durante la partita, ma anche nelle settimane precedenti al derby. Alcuni individui incappucciati, sospettati di essere sostenitori dell'Hannover, erano entrati in un capannone utilizzato dai tifosi organizzati del Braunschweig, sottraendo materiale destinato alla coreografia preparata per l'incontro. Nei giorni successivi erano inoltre comparsi manifesti con messaggi offensivi contro l'Eintracht in diverse località della regione.

La tensione si è manifestata anche sugli spalti prima del calcio d'inizio, quando nel settore ospiti sono stati mostrati alcuni materiali riconducibili alla coreografia sottratta ai sostenitori di casa. Un gesto provocatorio che ha alimentato ulteriormente l'ostilità tra le due tifoserie.