Una storia incredibile arriva dalla Germania (e non dalla Bundesliga), dove tre calciatrici sono diventate protagoniste di un derby maschile nel calcio dilettantistico. In Sassonia, il BSC Motor Rochlitz II si è presentato alla sfida contro l'Union Milkau con numerose assenze, ma ha trovato una soluzione direttamente all'interno del proprio club: chiedere aiuto alla squadra femminile.

Nancy Morgner, Cindy Kahlert e Jenny Böttcher hanno accettato la sfida, contribuendo alla vittoria per 1-0 in una partita destinata a rimanere nella storia della società.

Germania, tre calciatrici in campo nel derby di calcio maschile

Infortuni, vacanze e squalifiche avevano messo in seria difficoltà il Motor Rochlitz, che aveva persino chiesto di rinviare la partita. La richiesta, secondo quanto riportato dal club, era stata respinta dal Milkau già diverse settimane prima del derby. A quel punto, la società ha cercato una soluzione alternativa, coinvolgendo tre giocatrici della propria formazione femminile. Morgner, Kahlert e Böttcher non si sono tirate indietro. "Abbiamo accettato subito, perché c'era un disperato bisogno di noi", ha spiegato Morgner alla Freie Presse, raccontando anche l'emozione provata prima dell'incontro.

La sorpresa più grande è arrivata con le formazioni ufficiali: Cindy Kahlert è stata infatti schierata nell'undici titolare e ha persino sfiorato il gol, con una conclusione terminata sopra la traversa.

Crediti foto: Instagram/bscmotorrochlitz

La prestazione delle tre calciatrici ha ricevuto gli apprezzamenti dei compagni di squadra. Alexander Lange ha elogiato il loro atteggiamento in campo, sottolineando come abbiano affrontato senza timori i contrasti e i duelli aerei. Anche Morgner ha raccontato l'esperienza con soddisfazione: "Non avevamo paura e abbiamo semplicemente seguito le indicazioni dei nostri compagni. Gli spettatori ci applaudivano a ogni pallone recuperato e a ogni contrasto vinto. Alla fine, abbiamo anche bevuto una birra".

Il club ha giustamente celebrato l'impresa anche sui propri canali social, dedicando alle protagoniste un messaggio: "Avete scritto la storia!".

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La presenza delle tre calciatrici nella formazione maschile è stata possibile grazie a una modifica regolamentare introdotta in Sassonia all'inizio della scorsa stagione. Una decisione della federazione calcistica regionale ha infatti consentito alle donne di giocare anche nelle squadre maschili.