La nona giornata de La Liga si è chiusa al Coliseum, tempio di gioco del Getafe. Gli uomini di Bordalas hanno ospitato il Rayo Vallecano in una partita che passerà alla storia del calcio spagnolo come quella del debutto di Dani Carvajal con la maglia degli Azulones. L'esordio del 34enne colonna del Real Madrid dell'ultimo decennio, però, non è stato comodissimo: è stato bruciato in velocità da Alvaro Garcia nel vantaggio del Rayo, ha ricevuto un'ammonizione ed è stato sostituito per i crampi.

Esordio da dimenticare

, arrivato a parametro zero meno di una settimana fa, non disputava una partita ufficiale da 149 giorni, in occasione di, gara dell'ultimo saluto al popolo blanco. Quasi cinque mesi dopo, nonostante la preparazione atletica saltata e le gambe ingessate,gli ha dato la maglia da titolare, volendo alzare enormemente il livello di leadership della sua squadra.

GETAFE, SPAIN - OCTOBER 19: Dakonam Djene del Getafe CF reagisce dopo essere stato espulso dall'arbitro Jon Ander Gonzalez Esteban durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe CF e Rayo Vallecano de Madrid al Coliseum Alfonso Perez il 19 ottobre 2026 a Getafe, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

All'undicesimo minuto, però, le fragilità fisiche, complici anche dalla carta d'identità, hanno tradito Carvajal. Nell'azione che porta al vantaggio del Rayo, orchestrata da Jorge de Frutos sulla fascia destra, si vede dalla parte opposta Alvaro Garcia che, con uno scatto fulmineo, lascia sul posto l'ex Real Madrid e deposita in porta. Passano 17 minuti e il Getafe si ritrova sotto anche di un uomo a causa del doppio giallo del difensore centrale Djene, che costringe Bordalas a cambiare assetto tattico.

Le parole di Carvajal

Nella ripresa, i cambi di, obbligato a mescolare le carte complice l'inferiorità numerica, confezionano il gol dell'ex, assistito proprio dal neoentrato. La partita di, stoico nella marcatura prolungata, termina all'80esimo minuto, dopo aver ricevuto un cartellino giallo ed essersi accasciato al suolo per dei crampi.

GETAFE, SPAIN - OCTOBER 19: Dani Carvajal del Getafe CF colpisce di testa il pallone mentre è sotto pressione da Adria Pedrosa del Rayo Vallecano durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe CF e Rayo Vallecano de Madrid al Coliseum Alfonso Perez il 19 ottobre 2026 a Getafe, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il terzino spagnolo, ai microfoni di DAZN, ha detto: "Sono molto soddisfatto di questi primi minuti. Non abbiamo approcciato la partita come avremmo dovuto, ma lo sviluppo della gara è stato positivo. Abbiamo superato le difficoltà. Alla fine ho avuto crampi e ho chiesto la sostituzione. Devo solo entrare bene in condizione e aumentare il ritmo".