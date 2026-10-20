La sconfitta contro la Lazio non ha lasciato ferite in casa Juventus, ma vere e proprie voragini, facendo emergere tensioni e interrogativi sulla personalità del gruppo. Nel dibattito è intervenuto anche Gianluigi Buffon, che comprende la frustrazione di Gleison Bremer, ma sottolinea il concetto di 'assumersi le proprie responsabilità'.

Il messaggio di Buffon: "Capisco Bremer, ma bisogna mettersi in discussione per primo"

Il richiamo attribuito a, rilasciato alla Gazzetta dello Sport, si concentra su un principio fondamentale: anche quando le critiche alla squadra sono comprensibili, ogni calciatore deve interrogarsi prima sul proprio. Il leggendario portiere della Vecchia Signora ha infatti spiegato: "In quel momento doveva parlare il capitano e ha fatto bene. Ne comprendo lo sfogo, ma quando si parla devi essere sempre nella posizione di quello che dà di più, e che si può permettere certe stoccate. Devi metterti in discussione per primo", ha sottolineato Buffon, con un invito chiaro e conciso sul non limitarsi a individuare le mancanze degli altri, ma ai propri errori e le proprie

Buffon fa poi riferimento ad una frase forte nello sfogo di Bremer come "Io non posso prendere in braccio tutti", alla quale l'ex portiere risponde in maniera netta: "Anche io a volte avevo bisogno di essere preso in braccio!". Anche i leader, perciò, possono attraversare momenti in cui hanno bisogno dell'aiuto dei compagni, ciò che è alla base di una qualsiasi squadra, e Buffon vuole introdurre esattamente questo tipo di riflessione, attraverso l'esperienza personale.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 19 MAGGIO: Gianluigi Buffon della Juventus reagisce durante la finale di TIMVISION Cup tra Atalanta BC e Juventus il 19 maggio 2021 a Reggio nell'Emilia, Italia. Un numero limitato di tifosi sarà ammesso allo stadio mentre le restrizioni del Coronavirus iniziano ad allentarsi nel Regno Unito. (Foto di Claudio Villa/Getty Images per Lega Serie A)

Lo sfogo di Bremer e Spalletti nel post Lazio

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Il pesante 3-0 subito contro la Lazio ha alimentato leattorno alla squadra bianconera e, al termine della partita,ha deciso di esprimere apertamente la propriaper il risultato, ma anche per l'atteggiamento di alcuni compagni: "Io non posso prendere in braccio tutti, c'è chi ha più carattere, chi meno, chi sente i fischi e magari ha paura, nascondendosi", aveva dichiarato a Sky Sport dopo il ko, con parole dirette e pronunciate in un momento estremamente delicato, portando alladiretta dinella conferenza stampa post-gara.L'allenatore ha infatti richiamato il brasiliano alle proprie, usando pressoché le medesime parole di Buffon: "Prima di parlare della squadra, bisogna parlare di sé stessi", aveva dichiarato il tecnico, sottolineando come il difensore non possa considerarsi estraneo alla prestazione. Il confronto Bremer-Spalletti, con la riflessione di Buffon, mettono in evidenza una questione centrale per la Juventus: ritrovare, ancor prima di ritrovare i risultati sul campo.