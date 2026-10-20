Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna, figurano anche il Liverpool ed il Villarreal. Questi due club, infatti, giocheranno contro in occasione del terzo turno della League Phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà ad Anfield. I Reds, nel corso della propria storia, hanno incontrato diverse volte le squadre spagnole durante una spedizione europea. Inoltre, in alcune occasioni, la squadra che milita in Premier League ha affrontato club della Spagna anche in alcune finali. In attesa che la partita contro il Submarino Amarillo abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti del Liverpool quando gioca contro le squadre spagnole.

I Reds contro le big della Liga

Turning attentions to tomorrow night 👊 pic.twitter.com/BAcqNnnaUW — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2026

Liverpool, i precedenti contro Villarreal e le altre squadre spagnole

I tre club spagnoli che il Liverpool ha affrontato più volte nel corso della sua storia sonoed. Contro i Blancos, la squadra attualmente allenata dallo spagnolohanno giocatovolte collezionandovittorie, un solo pareggio e. Per di più, in ben tre occasioni, la sfida tra Real Madrid e Liverpool ha deciso la Coppa dei Campioni/Champions League:, finale vinta dai Reds grazie alla rete del terzino sinistro, quando i Blancos hanno vintoa Kiev;, altro successo del Real Madrid deciso dalla rete diAtlético Madrid e Barcellona, invece, sono entrambe a quota dieci partite contro il club che milita in Premier League. Nei precedenti tra Reds e Colchoneros, il club inglese ha ottenuto cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Tra l'altro, proprio nella prima giornata di quest'edizione della Champions, il Liverpool ha vintocontro l'Atlético coi gol di. Contro il Barcellona, invece, i Reds hanno collezionatovittorie, tre sconfitte ed altrettanti pareggi.Stasera, la squadra allenata da Iraola affronterà per lavolta nella sua storia il Villarreal. Nei precedenti contro la squadra della Comunità Valenciana, gli inglesi hanno ottenuto tre vittorie ed una sconfitta:semifinale di, andata persae vittoria peral ritorno;, ancora una volta semifinale ma in Champions, successi perad Anfield ein Spagna. A quota quattro match contro il Liverpool ci sono anche(due vittorie, un pareggio ed una sconfitta) e, contro cui ha perso due volte e ha collezionato altrettanti pareggi.

Villarreal, Spagna - 3 maggio 2022: Luis Diaz del Liverpool esulta durante il ritorno della semifinale di UEFA Champions League tra Villarreal e Liverpool all'Estadio de la Ceramica. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Tra le squadre spagnole che il Liverpool ha affrontato c'è anche il Siviglia, contro cui ha perso 1-3 la finale di Europa League 2015/2016 e pareggiato entrambe le partite della fase a giorni della Champions League 17/18. In seguito troviamo diversi club che i Reds hanno incontrato due volte: Betis Siviglia, una vittoria ed un pareggio; Real Sociedad, due vittorie; Deportivo La Coruña, vittoria e pareggio; Celta Vigo, due sconfitte. Chiudono la lista Deportivo Alaves, che gli inglesi hanno battuto 5-4 nella rocambolesca finale di Coppa UEFA del 2001 decisa dall'autorete di Delfí Geli, e Girona, contro cui ha vinto nel 2024 in Champions.