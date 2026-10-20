Quando la squadra del Merseyside affronta le spagnole
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna, figurano anche il Liverpool ed il Villarreal. Questi due club, infatti, giocheranno contro in occasione del terzo turno della League Phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà ad Anfield. I Reds, nel corso della propria storia, hanno incontrato diverse volte le squadre spagnole durante una spedizione europea. Inoltre, in alcune occasioni, la squadra che milita in Premier League ha affrontato club della Spagna anche in alcune finali. In attesa che la partita contro il Submarino Amarillo abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti del Liverpool quando gioca contro le squadre spagnole.
I Reds contro le big della LigaI tre club spagnoli che il Liverpool ha affrontato più volte nel corso della sua storia sono Real Madrid, Barcellona ed Atlético Madrid. Contro i Blancos, la squadra attualmente allenata dallo spagnolo Andoni Iraola hanno giocato tredici volte collezionando cinque vittorie, un solo pareggio e sette sconfitte. Per di più, in ben tre occasioni, la sfida tra Real Madrid e Liverpool ha deciso la Coppa dei Campioni/Champions League: 1981, finale vinta dai Reds grazie alla rete del terzino sinistro Kennedy; 2018, quando i Blancos hanno vinto 3-1 a Kiev; 2022, altro successo del Real Madrid deciso dalla rete di Vinicius.
Liverpool, i precedenti contro Villarreal e le altre squadre spagnoleStasera, la squadra allenata da Iraola affronterà per la quinta volta nella sua storia il Villarreal. Nei precedenti contro la squadra della Comunità Valenciana, gli inglesi hanno ottenuto tre vittorie ed una sconfitta: 2016, semifinale di Europa League, andata persa 1-0 e vittoria per 3-0 al ritorno; 2022, ancora una volta semifinale ma in Champions, successi per 2-0 ad Anfield e 2-3 in Spagna. A quota quattro match contro il Liverpool ci sono anche Athletic Bilbao (due vittorie, un pareggio ed una sconfitta) e Valencia, contro cui ha perso due volte e ha collezionato altrettanti pareggi.
Tra le squadre spagnole che il Liverpool ha affrontato c'è anche il Siviglia, contro cui ha perso 1-3 la finale di Europa League 2015/2016 e pareggiato entrambe le partite della fase a giorni della Champions League 17/18. In seguito troviamo diversi club che i Reds hanno incontrato due volte: Betis Siviglia, una vittoria ed un pareggio; Real Sociedad, due vittorie; Deportivo La Coruña, vittoria e pareggio; Celta Vigo, due sconfitte. Chiudono la lista Deportivo Alaves, che gli inglesi hanno battuto 5-4 nella rocambolesca finale di Coppa UEFA del 2001 decisa dall'autorete di Delfí Geli, e Girona, contro cui ha vinto nel 2024 in Champions.
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