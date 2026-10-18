L'anno scorso il Liverpool domina letteralmente il calciomercato estivo. I Reds, campioni d'Inghilterra in carica in quel momento, decidono di compiere uno step ulteriore e spendono gran parte del proprio capitale con acquisti faraonici. Nell'ultimo giorno di mercato, il club sborsa ben 150 milioni di euro per Alexander Isak. L'attaccante svedese forza a tutti i costi la propria cessione e rompe con il Newcastle per compiere il salto di qualità definitivo, ma le grandi aspettative crollano subito. In maglia bianconera, nella stagione 24/25, Isak mette a referto la bellezza di 27 gol, mentre l'anno successivo con il Liverpool ne segna appena 4. L'attaccante delude ampiamente le attese con prestazione al di sotto del suo valore, ma subisce anche una grave frattura del perone che lo costringe a restare fuori dal campo per ben 4 mesi.

Il ritorno nel prime e i numeri spaventosi

Dopo una prima stagione affrontata con la pesante etichetta didel mercato, quest'annospazza via le critiche e torna a dominare laesattamente come nel suo periodo d'oro alIl calendario segna solamente il mese di ottobre, ma il centravanti svedese vanta già 5 gol e 1 assist con la maglia dei Reds. L'attaccante mette a referto tutte questenel complicatissimo campionato inglese scendendo in campo in sole 6 partite. Oltre ai numeri spaventosi, pesa enormementespecifica delle marcature:risulta assolutamente decisivo e trascina la squadra alla vittoria nelle difficilissime trasferte contro

BRENTFORD, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Alexander Isak, del Liverpool, festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Liverpool FC, disputata al Gtech Community Stadium il 17 ottobre 2026 a Brentford, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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