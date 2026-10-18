Isak cancella l'etichetta di flop. Rinasce al Liverpool con 5 gol in 6 gare
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
L'anno scorso il Liverpool domina letteralmente il calciomercato estivo. I Reds, campioni d'Inghilterra in carica in quel momento, decidono di compiere uno step ulteriore e spendono gran parte del proprio capitale con acquisti faraonici. Nell'ultimo giorno di mercato, il club sborsa ben 150 milioni di euro per Alexander Isak. L'attaccante svedese forza a tutti i costi la propria cessione e rompe con il Newcastle per compiere il salto di qualità definitivo, ma le grandi aspettative crollano subito. In maglia bianconera, nella stagione 24/25, Isak mette a referto la bellezza di 27 gol, mentre l'anno successivo con il Liverpool ne segna appena 4. L'attaccante delude ampiamente le attese con prestazione al di sotto del suo valore, ma subisce anche una grave frattura del perone che lo costringe a restare fuori dal campo per ben 4 mesi.
Il ritorno nel prime e i numeri spaventosiDopo una prima stagione affrontata con la pesante etichetta di flop del mercato, quest'anno Isak spazza via le critiche e torna a dominare la Premier League esattamente come nel suo periodo d'oro al Newcastle. Il calendario segna solamente il mese di ottobre, ma il centravanti svedese vanta già 5 gol e 1 assist con la maglia dei Reds. L'attaccante mette a referto tutte queste reti nel complicatissimo campionato inglese scendendo in campo in sole 6 partite. Oltre ai numeri spaventosi, pesa enormemente l'importanza specifica delle marcature: Isak risulta assolutamente decisivo e trascina la squadra alla vittoria nelle difficilissime trasferte contro Ipswich, Bournemouth e Brentford.
L'arma letale per il nuovo corso di IraolaQuesto ritorno prepotente sulle prime pagine dei quotidiani inglesi cambia radicalmente le prospettive del Liverpool. Il neo tecnico Andoni Iraola può finalmente contare su un vero centravanti di razza, capace di spingere la squadra verso i grandi obiettivi stagionali a suon di reti. In dodici mesi il calcio stravolge ogni giudizio, durante la disastrosa annata precedente sotto la gestione di Arne Slot, i critici etichettano Isak come il più grande flop della storia recente. Oggi, in questa stagione di assoluta rinascita per i Reds con Iraola, lo svedese si prende invece tutta la scena, zittisce gli scettici e raccoglie i meritati applausi da tutto il pubblico di Anfield Road.
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