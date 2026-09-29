Il Liverpool di Andoni Iraola sta iniziando lentamente a prendere forma. Il tecnico spagnolo, arrivato in estate dopo l’esperienza al Bournemouth, ha portato ad Anfield idee molto precise: intensità, pressione alta, verticalità e soprattutto la volontà di recuperare il pallone il più vicino possibile alla porta avversaria. Il processo, però, richiede tempo.

Il progetto Iraola prende forma

Certezza Isak e una difesa più equilibrata

IPSWICH, ENGLAND - SEPTEMBER 04: Alexander Isak of Liverpool celebrates scoring his team’s second goal during the Premier League 2026/27 match between Ipswich Town and Liverpool FC at Portman Road on September 04, 2026 in Ipswich, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L’inizio in Premier League ha mostrato proprio questo. Dopo cinque giornate i Reds sono ancora imbattuti, con due vittorie e tre pareggi, un rendimento positivo ma non ancora sufficiente per una squadra che vuole competere immediatamente ai vertici.è diventato il primo allenatore deldai tempi di Joe Fagan nel 1983 a non perdere nessuna delle prime cinque partite di campionato sulla panchina dei Reds. Il problema principale sono stati proprio i pareggi. Lo 0-0 casalingo contro ilha mostrato unpoco brillante e incapace di creare con continuità contro una squadra molto organizzata. Lo stesso tecnico aveva ammesso la mancanza di freschezza dei suoi giocatori, sottolineando però come la squadra dovrà imparare a gestire meglio gli impegni ravvicinati.

La risposta è arrivata sul campo del Bournemouth. Nel ritorno di Iraola al Vitality Stadium, il Liverpool ha vinto 1-0 grazie ad Alexander Isak, ottenendo anche la terza porta inviolata consecutiva in Premier League. Un segnale importante soprattutto dal punto di vista difensivo. Proprio Isak rappresenta uno dei punti fermi del nuovo progetto. Lo svedese ha già segnato quattro reti nelle prime cinque giornate, mentre il tecnico sta cercando il giusto equilibrio attorno a giocatori come Florian Wirtz, Cody Gakpo e Bradley Barcola.

Caricamento post Instagram...

Resta però del lavoro da fare. Il Liverpool deve ancora assimilare completamente i meccanismi richiesti dal nuovo allenatore, soprattutto nel pressing e nella velocità delle transizioni. Iraola pretende molto dai suoi giocatori e non sembra intenzionato a modificare la propria filosofia. La squadra non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, ma i primi segnali stanno arrivando. Ora all'allenatore serve trasformare una squadra difficile da battere in una squadra capace di vincere con maggiore continuità.