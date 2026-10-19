Lionel Messi continua a conquistare record anche fuori dal campo. Con la nuova pianta che porta il suo nome, sono ben sei le specie animali e vegetali che portano il nome della Pulce. L'ultima, la "Salvia Messii", è stata scoperta sulle ande peruviane.

La Salvia Messi

UNA FLOR CON LOS COLORES DE LA SELECCIÓN... Y EL NOMBRE DEL 10 🌸🇦🇷



🐐 La locura por Leo no tiene límites: un grupo de botánicos descubrió en Los Andes peruanos una nueva especie de planta y decidió bautizarla en honor al capitán argentino: Salvia messii pic.twitter.com/XzscR4obIL — Diario Olé (@DiarioOle) October 19, 2026

Anni di record infranti nel rettangolo verde, ma non solo. È stata scoperta infatti una nuova specie di salvia sulle ande peruviane, e porterà il nome di Lionel. La particolarità?, un accostamento cromatico che porta subito a pensare alla maglia dell'. E quando si pensa alla maglia argentina, come non si può pensare a Lionel Messi? A descrivere la scoperta sono stati i ricercatori, pubblicandola sulla rivista scientifica. Sono addirittura sei adesso le specie a portare il nome dell'ormai ex capitano dell'albiceleste . Prima della salvia infatti, a Messi sono state intitolate altre cinque specie, tutte animali.: la "Liolaemus messii", originaria della regione argentina di

È il 2023 però l'anno che ha visto più dediche per l'ex numero 10 del Barcellona. Prima un ragno - l'"Acanthogonatus messii" - originario della Patagonia. Dopo, addirittura due specie preistoriche: un brachiopode fossile - il "Discinisca messii" - risalente a venti milioni di anni fa e poi un condor preistorico, il "Vultur messii". Nel 2024 è arrivato anche il momento di un fungo, il "Cercopemyces messii", trovato nella stessa regione della lucertola Messi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo stadio Monumental Antonio V. Liberti, il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Messi è alla sua ultima apparizione con la nazionale argentina dopo aver annunciato il ritiro dalla Nazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Da specie risalenti a milioni di anni fa, passando per dei funghi fino ad arrivare all'ultima scoperta dei ricercatori, una cosa è chiara. Il nome di Lionel Messi rimarrà nella storia, e non solo per quanto fatto un campo da calcio. Un primato curioso, che unisce calcio e scienza sotto il nome della Pulce.