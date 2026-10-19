Sei specie a chiamarsi come Messi: la lista si allunga con la scoperta di una salvia con i colori dell'Argentina.
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Lionel Messi continua a conquistare record anche fuori dal campo. Con la nuova pianta che porta il suo nome, sono ben sei le specie animali e vegetali che portano il nome della Pulce. L'ultima, la "Salvia Messii", è stata scoperta sulle ande peruviane.
La Salvia MessiAnni di record infranti nel rettangolo verde, ma non solo. È stata scoperta infatti una nuova specie di salvia sulle ande peruviane, e porterà il nome di Lionel. La particolarità? I fiori di questa pianta di salvia presentano sfumature bianche e celesti, un accostamento cromatico che porta subito a pensare alla maglia dell'Argentina. E quando si pensa alla maglia argentina, come non si può pensare a Lionel Messi? A descrivere la scoperta sono stati i ricercatori Paul Gonzalez, Rolando Uria e Jean Capcha-Ramos, pubblicandola sulla rivista scientifica Phytotaxa.
È il 2023 però l'anno che ha visto più dediche per l'ex numero 10 del Barcellona. Prima un ragno - l'"Acanthogonatus messii" - originario della Patagonia. Dopo, addirittura due specie preistoriche: un brachiopode fossile - il "Discinisca messii" - risalente a venti milioni di anni fa e poi un condor preistorico, il "Vultur messii". Nel 2024 è arrivato anche il momento di un fungo, il "Cercopemyces messii", trovato nella stessa regione della lucertola Messi.
Da specie risalenti a milioni di anni fa, passando per dei funghi fino ad arrivare all'ultima scoperta dei ricercatori, una cosa è chiara. Il nome di Lionel Messi rimarrà nella storia, e non solo per quanto fatto un campo da calcio. Un primato curioso, che unisce calcio e scienza sotto il nome della Pulce.
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