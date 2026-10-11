A soli quattro giorni dal doloroso addio all'Argentina, Lionel Messi riprende da dove si era fermato con l'Albiceleste. Torna a fare quello che sa fare meglio: spedire il pallone in fondo alla rete. Nella sfida che vedeva contrapposto il suo Inter Miami al DC United, la Pulga si è preso ancora una volta la scena con una doppietta nel 4-0 finale con il quale gli Aironi ritrovano la vittoria dopo ben 5 partite senza successi.

Messi torna e l'Inter Miami ritrova la vittoria: DC United demolito 4-0

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Two goals for the World Cup Champion. pic.twitter.com/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

L'addionon ha spento la stella di Lionel Messi che, dopo le lacrime di quattro giorni fa, ha ritrovato il sorriso con il suo. Dopo l'emozionate serata al Monumental, in cui ha salutato l'Albiceleste, il nativo di Rosario è tornato in campo da titolare e capitano nella sfida contro il, valida per il 28° turno della. Al Nu Stadium è arrivata una netta vittoria per 4-0, con il numero 10 protagonista assoluto nella ripresa dopo un primo tempo meno brillante.A indirizzare la gara ci ha pensato inizialmente Luis, anche lui autore di una doppietta prima dell’intervallo, mentre l'argentino ha completato il poker con due reti di pregevole fattura. Un successo importante anche per interrompere una serie di cinque partite consecutive senza vittorie in campionato e rilanciare le ambizioni della squadra di David. La prima rete dell'argentino è arrivata grazie ad un assist proprio di Suarez, bravo a recuperare palla in area, superare un avversario con un sombrero e servire il numero 10 con un preciso passaggio sopra la difesa., schierato in posizione centrale, ha controllato la situazione e battuto Seancon una conclusione sul primo palo, firmando il 3-0.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Al 14’, il classe '87 ha firmato il quarto gol dell’Inter Miami con una straordinaria iniziativa personale: il rosarino ha puntato centralmente la difesa, ha disorientato due avversari con una finta e si è creato lo spazio necessario per andare alla conclusione. Dopo aver sistemato il pallone sul piede sinistro, ha battuto ancora Johnson sul primo palo, facendo esplodere il Nu Stadium. Una giocata che ha messo in evidenza, ancora una volta, controllo, rapidità di pensiero e capacità di incidere anche quando gli spazi sembrano ridotti. Con questa doppietta, Messi ha toccato le 23 reti stagionali, sempre più leader in classifica marcatori, e le 934 reti in carriera.