Alla prima partita dopo l'addio alla Selecion, l'argentino ha realizzato due reti nel 4-0 che rilancia gli Aironi nella Eastern Conference
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
A soli quattro giorni dal doloroso addio all'Argentina, Lionel Messi riprende da dove si era fermato con l'Albiceleste. Torna a fare quello che sa fare meglio: spedire il pallone in fondo alla rete. Nella sfida che vedeva contrapposto il suo Inter Miami al DC United, la Pulga si è preso ancora una volta la scena con una doppietta nel 4-0 finale con il quale gli Aironi ritrovano la vittoria dopo ben 5 partite senza successi.
Messi torna e l'Inter Miami ritrova la vittoria: DC United demolito 4-0L'addio all'Argentina non ha spento la stella di Lionel Messi che, dopo le lacrime di quattro giorni fa, ha ritrovato il sorriso con il suo Inter Miami. Dopo l'emozionate serata al Monumental, in cui ha salutato l'Albiceleste, il nativo di Rosario è tornato in campo da titolare e capitano nella sfida contro il DC United, valida per il 28° turno della MLS. Al Nu Stadium è arrivata una netta vittoria per 4-0, con il numero 10 protagonista assoluto nella ripresa dopo un primo tempo meno brillante.
Al 14’, il classe '87 ha firmato il quarto gol dell’Inter Miami con una straordinaria iniziativa personale: il rosarino ha puntato centralmente la difesa, ha disorientato due avversari con una finta e si è creato lo spazio necessario per andare alla conclusione. Dopo aver sistemato il pallone sul piede sinistro, ha battuto ancora Johnson sul primo palo, facendo esplodere il Nu Stadium. Una giocata che ha messo in evidenza, ancora una volta, controllo, rapidità di pensiero e capacità di incidere anche quando gli spazi sembrano ridotti. Con questa doppietta, Messi ha toccato le 23 reti stagionali, sempre più leader in classifica marcatori, e le 934 reti in carriera.
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