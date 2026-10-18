Il Barcellona sta vivendo uno degli inizi di stagione migliori della sua storia e forse di sempre. La squadra Blaugrana continua a non mostrare punti deboli, o se li esplicita, vengono puntualmente sommersi dall'incredibile flow offensivo della rosa. Finora, il Barça non ha ancora perso una partita in stagione: in Liga sono arrivate 9 vittorie su 9 partite disputate, mentre in Champions c'è stato un ottimo 2 su 2. A sorprendere però, non sono i punti della classifica, quanto le incredibili statistiche del reparto offensivo. Hansi Flick ha lavorato molto da quando si è seduto sulla panchina dei Blaugrana e ha migliorato in maniera incredibile ogni giocatore dalla trequarti in su.

🚨 BREAKING: Jules Koundé is limping… pic.twitter.com/crAMYUf1E2 — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 18, 2026

Il Barcellona perde 3 uomini chiave in difesa

Il Barcellona è così passato da un rigido e dogmatico calcio posizionale di Xavi a una funzionale e divertentedegli attaccanti. L'esempio più emblematico è, capace di segnare 14 reti in 9 partite in questo inizio di stagione e 34 con 22 assist nel 2024-2025. Tuttavia, per poter sostenere questa iper-offensività e questa incredibile capacità di fare gol, è necessario trovare gli uomini giusti per poter reggereed equilibrare la squadra.La squadra catalana ha costruito le sue recenti fortune sull'esplosione dicome centrale di destra. Inoltre, Hansi Flick ha saputo valorizzare anche altri elementi della Masia come Gerard Martin ed Eric Garica. Fra 2 giorni, il Barcellona dovrà affrontare ilbi-campione d'Europa, in una sfida che potrebbe tornare più avanti nelle fasi più calde del torneo. Tuttavia, entrambe le squadre saranno costrette a mettere in campo delle formazioni rimaneggiate.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Lamine Yamal, del FC Barcelona, ​​reagisce dopo uno scontro con Facundo Bernal, del Real Betis Balompié, che ha portato all'espulsione diretta di quest'ultimo durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona, ​​disputata il 17 ottobre 2026 allo stadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Se i parigini dovranno fare a meno di Nuno Mendes, Hansi Flick non potrà contare su 3 elementi della propria difesa. Dopo la vittoria per 2-5 contro il Real Betis, Eric Garcia, Jules Koundé e Gerard Martin hanno dovuto fare degli esami medici per valutare le entità degli infortuni subiti. I primi due, fuori rispettivamente per un infortunio alla coscia destra e per un problema alla caviglia sinistra, salteranno sicuramente la sfida di Champions League, con lo spagnolo che sarà costretto ai box per altre 3/4 settimane. L'unico che ha qualche chance di giocare martedì è Gerard Martin, alla prese con un'infiammazione al piede.