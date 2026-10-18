I Blaugrana affronteranno il PSG fra 2 giorni, in una finale anticipata di Champions League: una sfida che dovrà tenere conto delle pesanti assenze delle due squadre
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Il Barcellona sta vivendo uno degli inizi di stagione migliori della sua storia e forse di sempre. La squadra Blaugrana continua a non mostrare punti deboli, o se li esplicita, vengono puntualmente sommersi dall'incredibile flow offensivo della rosa. Finora, il Barça non ha ancora perso una partita in stagione: in Liga sono arrivate 9 vittorie su 9 partite disputate, mentre in Champions c'è stato un ottimo 2 su 2. A sorprendere però, non sono i punti della classifica, quanto le incredibili statistiche del reparto offensivo. Hansi Flick ha lavorato molto da quando si è seduto sulla panchina dei Blaugrana e ha migliorato in maniera incredibile ogni giocatore dalla trequarti in su.
Il Barcellona perde 3 uomini chiave in difesaLa squadra catalana ha costruito le sue recenti fortune sull'esplosione di Pau Cubarsì come centrale di destra. Inoltre, Hansi Flick ha saputo valorizzare anche altri elementi della Masia come Gerard Martin ed Eric Garica. Fra 2 giorni, il Barcellona dovrà affrontare il PSG bi-campione d'Europa, in una sfida che potrebbe tornare più avanti nelle fasi più calde del torneo. Tuttavia, entrambe le squadre saranno costrette a mettere in campo delle formazioni rimaneggiate.
Se i parigini dovranno fare a meno di Nuno Mendes, Hansi Flick non potrà contare su 3 elementi della propria difesa. Dopo la vittoria per 2-5 contro il Real Betis, Eric Garcia, Jules Koundé e Gerard Martin hanno dovuto fare degli esami medici per valutare le entità degli infortuni subiti. I primi due, fuori rispettivamente per un infortunio alla coscia destra e per un problema alla caviglia sinistra, salteranno sicuramente la sfida di Champions League, con lo spagnolo che sarà costretto ai box per altre 3/4 settimane. L'unico che ha qualche chance di giocare martedì è Gerard Martin, alla prese con un'infiammazione al piede.
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