Il Paris Saint-Germain si appresta a ospitare il Barcellona al Parco dei Principi nella super sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, ma incassa una clamorosa tegola alla vigilia. Nuno Mendes alza definitivamente bandiera bianca e salta il big match di martedì sera. Il terzino portoghese entra al 53' durante la vittoria per 1-3 a Strasburgo, avverte un fastidio muscolare nel finale di gara e rientra immediatamente negli spogliatoi lasciando i compagni in dieci uomini per non aggravare il danno. La nota ufficiale del club parigino gela l'ambiente: gli esami strumentali accertano una lesione muscolare alla coscia sinistra e impongono uno stop di diverse settimane. L'infortunio costringe il difensore a saltare i match contro Barcellona, Lione, Le Havre, Villarreal e mette a forte rischio anche la sfida di fine novembre contro la Roma.

Il rebus Lamine Yamal e le mosse di Luis Enrique

L'assenza dipesa enormemente sul delicato incrocio europeo. IL portoghese figurava come l'uomo perfetto per arginare lo straripante LamineL'esterno offensivo blaugrana viaggia su numerie vanta già 9 gol e 10 assist nelle prime 11 apparizioni stagionali tra tutte le competizioni. Luissi mette subito al lavoro e studia un'alternativa tattica valida per blindare la propria corsia sinistra. Il tecnico spagnolo valuta l'impiego di Lucasreduce dai brutti ricordicontro la stellina spagnola, o di Lucased esamina anche un eventuale adattamento del centraleL'allenatore non esclude però una clamorosa mossa a sorpresa, ovvero dirottare a sinistra uno tra Warrensfruttando la duttilità dei due centrocampisti per reggere l'urto catalano.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Nuno Mendes, del Paris Saint-Germain, corre con il pallone durante la partita della Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, disputata il 12 agosto 2026 allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il contesto di Champions e la sfida da brividi