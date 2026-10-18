Nuno Mendes ko per una lesione alla coscia: salta la supersfida PSG-Barcellona
PSG pigliatutto, ai parigini va anche la Supercoppa: la festa dopo la vittoria con l'Aston Villa
Il Paris Saint-Germain si appresta a ospitare il Barcellona al Parco dei Principi nella super sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, ma incassa una clamorosa tegola alla vigilia. Nuno Mendes alza definitivamente bandiera bianca e salta il big match di martedì sera. Il terzino portoghese entra al 53' durante la vittoria per 1-3 a Strasburgo, avverte un fastidio muscolare nel finale di gara e rientra immediatamente negli spogliatoi lasciando i compagni in dieci uomini per non aggravare il danno. La nota ufficiale del club parigino gela l'ambiente: gli esami strumentali accertano una lesione muscolare alla coscia sinistra e impongono uno stop di diverse settimane. L'infortunio costringe il difensore a saltare i match contro Barcellona, Lione, Le Havre, Villarreal e mette a forte rischio anche la sfida di fine novembre contro la Roma.
Il rebus Lamine Yamal e le mosse di Luis EnriqueL'assenza di Nuno Mendes pesa enormemente sul delicato incrocio europeo. IL portoghese figurava come l'uomo perfetto per arginare lo straripante Lamine Yamal. L'esterno offensivo blaugrana viaggia su numeri spaventosi e vanta già 9 gol e 10 assist nelle prime 11 apparizioni stagionali tra tutte le competizioni. Luis Enrique si mette subito al lavoro e studia un'alternativa tattica valida per blindare la propria corsia sinistra. Il tecnico spagnolo valuta l'impiego di Lucas Digne, reduce dai brutti ricordi mondiali contro la stellina spagnola, o di Lucas Hernandez, ed esamina anche un eventuale adattamento del centrale Beraldo. L'allenatore non esclude però una clamorosa mossa a sorpresa, ovvero dirottare a sinistra uno tra Warren Zaire-Emery e Joao Neves, sfruttando la duttilità dei due centrocampisti per reggere l'urto catalano.
Il contesto di Champions e la sfida da brividiIl PSG approda a questo appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo aver polverizzato il Manchester City in trasferta per 2-4, ma incrocia ora le armi contro un Barcellona in formato schiacciasassi. I catalani guidano saldamente la Liga, con 9 vittorie su 9, e viaggiano con una terrificante media di oltre quattro gol a partita, pur concedendo qualche sbavatura di troppo in fase difensiva. Per la formazione ospite, tuttavia, la trasferta parigina rappresenta il primissimo vero esame europeo contro un avversario di top livello. Questo scontro tra pesi massimi infiamma il calendario del Barça proprio a soli quattro giorni dal fischio d'inizio del Clásico. La tegola legata all'assenza di Nuno Mendes complica maledettamente le rotazioni di Luis Enrique e trasforma la notte del Parco dei Principi in una vera e propria scacchiera tattica, dove il minimo errore costerà i tre punti.
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