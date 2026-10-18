La squadra catalana non ha intenzione di fermarsi
In questa stagione c'è una squadra che sta vincendo tutte le partite e non ha intenzione di fermarsi: si tratta del Barcellona. Fino a questo momento, infatti, il club spagnolo ha vinto tutte le partite disputate tra Liga e Champions League. Di conseguenza, in entrambe le competizioni occupa la prima posizione essendo a punteggio pieno. Nel corso della giornata di ieri, in occasione del nono turno di campionato, la squadra di Hansi Flick ha giocato contro il Betis Siviglia presso l'Estadio de la Cartuja. I catalani hanno portato a casa i tre punti vincendo 2-5 contro i biancoverdi allenati dal cileno Manuel Pellegrini. Grazie a questo risultato, i Blaugrana hanno vinto la nona partita di fila in Liga eguagliando, così, il record del Real Madrid 1968/1969.
Barcellona, nona vittoria di fila in Liga: eguagliato il Real Madrid 68/69Anche nel match di ieri sera in casa del Betis Siviglia, il Barça ha fornito una super prestazione condita da ben cinque gol. Al decimo minuto di gioco, dopo una serie di passaggi, i Campioni di Spagna sbloccano l'incontro col meraviglioso gol da fuori area di Lamine Yamal che, da fermo e col suo sinistro, ha messo il pallone in rete. Al 27', però, i padroni di casa rimettono la gara in equilibrio con la rete di Valentin Gomez su assist di Pablo Fornals. Verso la fine del primo tempo, per la precisione al 41', i catalani tornano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: cross di Fermin Loprez, gol di testa di Rodri.
Tra l'altro, grazie a questo successo, i catalani hanno eguagliato il record del Real Madrid nella stagione 1968/1969. L'allora squadra allenata da Miguel Muñoz si è fermata alla decima giornata col pareggio a reti bianche contro il Pontevedra. Inoltre, alle ore 21:00 di domenica prossima, andrà in scena il Clasico tra il Barça ed i Blancos. La squadra catalana, quindi, avrebbe la possibilità di ottenere la decima vittoria di fila in Liga proprio nel match contro i grandi rivali.
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