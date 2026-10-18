In questa stagione c'è una squadra che sta vincendo tutte le partite e non ha intenzione di fermarsi: si tratta del Barcellona. Fino a questo momento, infatti, il club spagnolo ha vinto tutte le partite disputate tra Liga e Champions League. Di conseguenza, in entrambe le competizioni occupa la prima posizione essendo a punteggio pieno. Nel corso della giornata di ieri, in occasione del nono turno di campionato, la squadra di Hansi Flick ha giocato contro il Betis Siviglia presso l'Estadio de la Cartuja. I catalani hanno portato a casa i tre punti vincendo 2-5 contro i biancoverdi allenati dal cileno Manuel Pellegrini. Grazie a questo risultato, i Blaugrana hanno vinto la nona partita di fila in Liga eguagliando, così, il record del Real Madrid 1968/1969.

Barcellona, nona vittoria di fila in Liga: eguagliato il Real Madrid 68/69

What did Hansi Flick say after the win (2-5) against Betis? pic.twitter.com/wE6ozAVEqg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026

Anche nel match di ieri sera in casa del Betis Siviglia, il Barça ha fornito una super prestazione condita da ben cinque gol. Al decimo minuto di gioco, dopo una serie di passaggi, i Campioni di Spagna sbloccano l'incontro col meraviglioso gol da fuori area diche, da fermo e col suo sinistro, ha messo il pallone in rete. Al 27', però, i padroni di casa rimettono la gara in equilibrio con la rete disu assist di. Verso la fine del primo tempo, per la precisione al 41', i catalani tornano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: cross di, gol di testa diNei primi minuti della ripresa, precisamente al 51', i Blaugrana segnano la loro terza rete che porta la firma di. Poco dopo, però, il Betis Siviglia accorcia le distanza con. Al minuto 62 ed a pochi passi dalla porta, la squadra catalana cala il poker con, che ha segnato a pochi passi dalla porta. All'81esimo, i Campioni di Spagna trovano anche il tempo di segnare la quinta rete della loro partita col tiro dalla distanza di. Grazie a questa vittoria, la squadra di Hansi Flick sale a quotapunti in campionato. In aggiunta, ha ottenuto la nona vittoria di fila nella massima divisione spagnola.

Siviglia, Spagna - 17 ottobre 2026: Lamine Yamal del Barcelona esulta col compagno di squadra Jules Kounde dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e Barcelona all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Tra l'altro, grazie a questo successo, i catalani hanno eguagliato il record del Real Madrid nella stagione 1968/1969. L'allora squadra allenata da Miguel Muñoz si è fermata alla decima giornata col pareggio a reti bianche contro il Pontevedra. Inoltre, alle ore 21:00 di domenica prossima, andrà in scena il Clasico tra il Barça ed i Blancos. La squadra catalana, quindi, avrebbe la possibilità di ottenere la decima vittoria di fila in Liga proprio nel match contro i grandi rivali.