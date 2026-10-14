La squadra catalana non vuole smettere di vincere
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In questi primi mesi della stagione 2026/2027, il Barcellona sta dimostrando ancora una volta di essere una delle squadre migliori non solo d'Europa, ma del mondo. Infatti, i catalani hanno vinto tutte le partite disputate fino ad ora tra Liga Spagnola e Champions League. In entrambe le competizioni sono a punteggio pieno e, ovviamente, sono tra le favorite per la vittoria finale di tutti e due i titoli. Nei prossimi giorni, la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick giocherà in casa del Betis Siviglia in occasione della nona giornata della massima divisione spagnola. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di sabato 17 ottobre presso l'Estadio de la Cartuja e, in caso di vittoria, i Blaugrana potrebbero eguagliare un record che è in piedi da quasi sessant'anni.
Il Barcellona punta ad un nuovo record nella LigaNella giornata di ieri, il Barça ha vinto il match della seconda giornata della league phase di Champions League contro il Galatasaray. Dopo aver subito il gol di Aleksey Batrakov su assist dell'ex Milan Rafael Leao, la squadra spagnola ha portato a casa i tre punti grazie alle quattro reti che portano le firme di Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon e Karim Adeyemi.
Grazie a questa vittoria, i catalani sono a punteggio pieno nella massima competizione europea. Tra l'altro, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che i Blaugrana, con Flick in panchina, hanno segnato ben 84 gol in Champions in ventotto partite e viaggia ad un media di tre reti a gara. Si tratta della statistica più alta nella storia della competizione da quando ha il nome attuale, quindi dalla stagione 1992/1993.
Sabato 17 ottobre, invece, il Barça potrebbe eguagliare anche un record nella storia della Liga Spagnola. Infatti, in quest'annata i Blaugrana hanno vinto tutte le prime otto giornate di campionato ed in questo fine settimana potrebbe arrivare la nona contro il Betis allenato da Manuel Pellegrini. Se i catalani dovessere ottenere i tre punti, eguaglierebbero un primato del Real Madrid che risale alla Liga 1968/1969. In quella stagione, i Blancos allora allenati da Miguel Muñoz hanno vinto nove partite consecutive per poi fermarsi alla decima giornata col pareggio a reti bianche contro il Pontevedra.
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