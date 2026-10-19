La terza giornata di Champions League si apre martedì 20 ottobre e tra le partite più intriganti c'è quella tra Liverpool e Villarreal. La gara è in programma alle ore 21:00 ad Anfield. I padroni di casa provano a mantenersi in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre gli ospiti a ottenere il secondo successo consecutivo dopo la vittoria di settimana scorsa con il Napoli. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Liverpool-Villarreal.

I precedenti tra le due squadre

Liverpool e Villarreal si sononella loro storia. Il bilancio è favorevole ai Reds, che hanno vinto in 3 occasioni rispetto all'una sola degli spagnoli. Anche ilè dominato dalla squadra inglese, la quale ha realizzato 8 reti. Sono 3 invece quelle fatte dal Submarino Amarillo. Di queste 11 è però uno solo il giocatore ad averne segnata più di una, ovvero, a quota 2.

LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - MAY 05: Adam Lallana del Liverpool segna il terzo gol superando il portiere Alphonse Areola del Villarreal durante la semifinale di ritorno di UEFA Europa League tra Liverpool e Villarreal CF ad Anfield il 5 maggio 2016 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Gli incontri tra le due squadre sono chiaramente arrivati in Europa, 2 in Champions League e 2 in Europa League. Ad accomunare queste sfide è il fatto che siano avvenute sempre in semifinale. Il primo doppio confronto è della stagione 2015/16, quando gli spagnoli vinsero 1-0 in casa per poi perdere 3-0 ad Anfield. Il secondo è del 2021/22, quando il Liverpool vinse sia in casa (2-0) sia in trasferta (2-3).

Le probabili formazioni

: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.: Andoni Iraola.

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Saliba, Comesaña, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. Allenatore: Iñigo Perez.

Liverpool-Villarreal, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita è nettamente indirizzata verso i padroni di casa, dati tra l'1.45 e l'1.50. Seguono il pareggio a 4.50 e il successo degli ospiti non sotto il 6.15. Ilè partito forte in questa Champions League, vincendo la prima in casa con l'Atletico Madrid per 2-1 e la seconda in trasferta per 3-6 con il Lask. In questa stagione, inoltre, ha perso solo contro il Manchester City in campionato.

Il Villarreal ha cominciato il percorso europeo con la sconfitta per 3-2 a Dortmund, per poi ottenere un'importante vittoria per 3-1 con il Napoli. In campionato, dopo il difficile avvio con la nuova gestione Iñigo Perez, la squadra ha iniziato a ottenere i primi risultati utili. Ad andare a svantaggio degli spagnoli è il bilancio contro le squadre inglesi. Su 25 incontri totali ne hanno vinti solo 6. Sono ben 12 invece le sconfitte. Il pronostico del risultato esatto di Liverpool-Villarreal è 4-2.