Cristiano Ronaldo non è rimasto impunito dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo durante le ultime partite di Nations League. Oltre alle polemiche createsi per il rapporto con Jorge Jesus, e tutti i conseguenti strascichi, è arrivata anche la multa dalla federcalcio portoghese nei confronti dell'attaccante: 30 giorni di stop e una multa di 255,00 euro.

Ronaldo, arriva la multa dalla federcalcio

BREAKING: Cristiano Ronaldo handed ban by Portugal FA that will see him miss zero games and fined £215 https://t.co/Kb9VEKdZfZ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 19, 2026

Come riportato da, noto quotidiano portoghese, la federcalcio portoghese - la- ha deciso di sanzionare Cristiano Ronaldo. Il motivo? L'abbandono del ritiro della nazionale in. Il calciatore, visto il rapporto complicato con Jorge Jesus e la decisione del tecnico di farlo riscaldare senza farlo scendere in campo nella partita contro la, ha deciso di lasciare il ritiro il 30 Settembre, non senza conseguenze.La federazione portoghese, che già aveva sospeso l'attaccante dell'Al Nassr in via cautelare, ha comunicato la decisione ufficiale. "In questi termini e con i motivi esposti, il– delladecide, nel presente procedimento, di ritenere l'accusa pienamente fondata e, di conseguenza,".

Il comunicato, riportato dal giornale portoghese, prosegue. "Si condanna il calciatore per aver commesso, in un'unica occasione e intenzionalmente, l'infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal paragrafo 1 dell'articolo 160 del RDFPF, applicandogli, di conseguenza, la sanzione della sospensione per trenta giorni e, in aggiunta, la sanzione di una multa fissata a € 255,00".

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo, attaccante del Portogallo, si riscalda da sostituto prima dell'inizio del secondo tempo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo, allo stadio Ullevaal, il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

I trenta giorni di stop però non impediranno a Cristiano di saltare i prossimi impegni con la Seleção das Quinas. I prossimi impegni della nazionale lusitana infatti saranno il 14 Novembre contro la Danimarca ed il 17 contro il Galles. I giorni di stop si conteranno a partire dal 30 Settembre, giorno effettivo dell'abbandono del calciatore. Sarà Jorge Jesus perciò a decidere se convocare l'ex attaccante del Real Madrid per questi impegni o se lasciarlo a casa.