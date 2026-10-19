Intervistato da L'Equipe, noto quotidiano francese, Joan Laporta ha parlato del Real Madrid. A pochi giorni dal Clasico, il presidente del Barcellona ha svelato quanto i rapporti con il club madrileno si siano gelati e ha sottolineato le differenze tra i due club.

Laporta sul Real Madrid: "Spendono milioni senza vincere nulla"

Alors que le Barça se déplace à Paris ce mardi pour un choc très attendu en Ligue des champions, son président Joan Laporta confie son sentiment pour cette finale avant l'heure

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. Le partite tra due delle squadre più influenti del mondo sono sempre piene di emozioni, dentro e fuori dal campo. La situazione in classifica parla chiaro:. Ad aumentare la tensione tra i due club c'è il caso. Quello che Mourinho in una recente intervista ha definito "Il più grande scandalo di corruzione della storia recente del calcio", sta contribuendo a creare un clima di vera e propria battaglia.A pochi giorni dal big match, che già potrà dire tanto sugli sviluppi di questa stagione di, L'Equipe ha intervistato Joan Laporta. Al quotidiano francese il presidente dei blaugrana ha parlato del rapporto col Real Madrid, e delle conseguenze che sta avendo il caso Negreira su entrambe le società.

Laporta ha aperto parlando di come il rapporto tra il suo club e i blancos sia ai minimi storici: "Non esiste più. Direi addirittura che ora si tratta di uno scontro. Stanno cercando di distogliere l'attenzione". Senza mezzi termini, il catalano ha dichiarato che ormai il Real Madrid non abbia più pèso istituzionale: "Il Real Madrid ha perso credibilità, sia a livello istituzionale che in campo. Non ha più alcuna presenza all'interno delle istituzioni".

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 19: Joan Laporta, FC Barcelona President, applauds before the Joan Gamper Trophy match between FC Barcelona and Al Ahly SC at Spotify Camp Nou on August 19, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Il presidente ha poi sottolineato le differenze di gestione dei due club, e i risultati che ne conseguono. "Credo che abbiano imboccato la strada sbagliata e ne stiano pagando il prezzo. Hanno aperto i portafogli per pagare molti giocatori costosissimi che non stanno rendendo come previsto". E ha poi concluso: "Non vincono niente da due anni. Noi, invece, vinciamo e siamo in lizza per vincere tutto".