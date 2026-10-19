Il Clasico è già iniziato. Joan Laporta a L'Equipe sul Real Madrid: "Hanno aperto i portafogli ma non vincono nulla da due anni".
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Intervistato da L'Equipe, noto quotidiano francese, Joan Laporta ha parlato del Real Madrid. A pochi giorni dal Clasico, il presidente del Barcellona ha svelato quanto i rapporti con il club madrileno si siano gelati e ha sottolineato le differenze tra i due club.
Laporta sul Real Madrid: "Spendono milioni senza vincere nulla"L'atmosfera in Spagna quando si tratta del Clasico tende sempre a surriscaldarsi. Le partite tra due delle squadre più influenti del mondo sono sempre piene di emozioni, dentro e fuori dal campo. La situazione in classifica parla chiaro: il Barcellona è una macchina, mentre il nuovo Real Madrid di Mourinho fa fatica a partire. Ad aumentare la tensione tra i due club c'è il caso Negreira. Quello che Mourinho in una recente intervista ha definito "Il più grande scandalo di corruzione della storia recente del calcio", sta contribuendo a creare un clima di vera e propria battaglia.
Laporta ha aperto parlando di come il rapporto tra il suo club e i blancos sia ai minimi storici: "Non esiste più. Direi addirittura che ora si tratta di uno scontro. Stanno cercando di distogliere l'attenzione". Senza mezzi termini, il catalano ha dichiarato che ormai il Real Madrid non abbia più pèso istituzionale: "Il Real Madrid ha perso credibilità, sia a livello istituzionale che in campo. Non ha più alcuna presenza all'interno delle istituzioni".
Il presidente ha poi sottolineato le differenze di gestione dei due club, e i risultati che ne conseguono. "Credo che abbiano imboccato la strada sbagliata e ne stiano pagando il prezzo. Hanno aperto i portafogli per pagare molti giocatori costosissimi che non stanno rendendo come previsto". E ha poi concluso: "Non vincono niente da due anni. Noi, invece, vinciamo e siamo in lizza per vincere tutto".
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