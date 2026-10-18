Le dichiarazioni dello Special One
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José Mourinho prende posizione sul momento complicato di Vinicius Jr al Real Madrid e spiega come si sarebbe comportato al suo posto. L'allenatore portoghese ha elogiato la forza mentale dell'attaccante brasiliano, finito al centro delle critiche per alcune prestazioni al di sotto delle aspettative e reduce dall'espulsione contro il Villarreal, costata ben 4 giornate di squalifica in campionato.
Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia, il tecnico ha riconosciuto quanto sia difficile affrontare determinate situazioni, sottolineando il legame che continua a unire il numero 7 ai Blancos.
Real Madrid: le parole di Mourinho su Vinicius JrInterrogato sulla gestione del carattere del suo giocatore, Mourinho ha espresso grande ammirazione per la capacità di Vinicius di continuare a lavorare e sorridere nonostante le recenti difficoltà e le critiche subite durante tutta la sua carriera. Quest'anno il brasiliano è partito a rilento, e oltre la squalifica non ha combinato granché: solo 1 gol e 3 assist in 10 presenze tra tutte le competizioni.
Secondo quanto riportato da ESPN, ha iniziato spiegando che al posto suo non sarebbe rimasto al Real Madrid: "Se fossi al suo posto, probabilmente non sarei più qui. La scorsa estate avrei forzato la mia cessione verso un campionato, un paese, club e stadi dove mi avrebbero rispettato".
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Sulla firma del nuovo contratto e sul ruolo all'interno del gruppo squadra: "Quando ha firmato quel contratto, lo ha fatto perché il Real Madrid è casa sua. È una delle principali fonti di gioia nel nostro spogliatoio".
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