José Mourinho prende posizione sul momento complicato di Vinicius Jr al Real Madrid e spiega come si sarebbe comportato al suo posto. L'allenatore portoghese ha elogiato la forza mentale dell'attaccante brasiliano, finito al centro delle critiche per alcune prestazioni al di sotto delle aspettative e reduce dall'espulsione contro il Villarreal, costata ben 4 giornate di squalifica in campionato.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia, il tecnico ha riconosciuto quanto sia difficile affrontare determinate situazioni, sottolineando il legame che continua a unire il numero 7 ai Blancos.

Real Madrid: le parole di Mourinho su Vinicius Jr

Interrogato sulladel suo giocatore, Mourinho ha espressoper la capacità di Vinicius di continuare anonostante le recenti difficoltà e le critiche subite durante tutta la sua carriera. Quest'anno il brasiliano è partito a rilento, e oltre la squalifica non ha combinato granché: solotra tutte le competizioni.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Vinícius Júnior del Real Madrid riceve un cartellino rosso dall'arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo Stadio Santiago Bernabéu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Ángel Martínez/Getty Images)

Secondo quanto riportato da ESPN, ha iniziato spiegando che al posto suo non sarebbe rimasto al Real Madrid: "Se fossi al suo posto, probabilmente non sarei più qui. La scorsa estate avrei forzato la mia cessione verso un campionato, un paese, club e stadi dove mi avrebbero rispettato".

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Sull'amore di Vinicius per la squadra in cui gioca: "Siccome è un tifoso del Real Madrid, ama il club e la città, e crede che le cose possano sempre migliorare.e di lavorare. È un ragazzo fantastico".

Sulla firma del nuovo contratto e sul ruolo all'interno del gruppo squadra: "Quando ha firmato quel contratto, lo ha fatto perché il Real Madrid è casa sua. È una delle principali fonti di gioia nel nostro spogliatoio".